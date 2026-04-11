PSE denuncia el "ataque intolerable" con pintadas en tres de sus sedes en Bizkaia

Pintadas aparecidas en una sede del PSE-EE - PSE DE BIZKAIA

BILBAO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE de Bizkaia ha denunciado la aparición de pintadas en tres Casas del Pueblo de Bilbao, Barakaldo y Trapagaran, "unos ataques intolerables e injustificables" que ve "lamentable" que se sigan produciendo. Asimismo, ha señalado que sabotear sus sedes "es atacar también a la sociedad vizcaína, que no se cree ya ninguna mentira de los que no conocen la palabra respeto".

Según ha informado la formación, las sedes socialistas de Cruces, en Barakaldo, de Txurdinaga, en Bilbao, y de Trapagaran han sufrido, durante las últimas horas, pintadas en sus fachadas en las que puede leerse 'María José Baños askatu' ('Libertad para María José Baños') y 'PSOE hiltzaile' ('PSOE asesino').

La Comisión Ejecutiva de los socialistas vizcaínos ha manifestado su "rotunda condena" ante hechos, que su secretario general y vicelehendakari, Mikel Torres, ha calificado como unos "ataques intolerables e injustificables".

"Tristemente, las y los socialistas sabemos lo que es la violencia, la intimidación o los sabotajes por parte de este tipo de cobardes, pero nunca consiguieron doblegarnos ni engañar a la sociedad, ni lo harán ahora", ha subrayado Torres.

En palabras del líder de los socialistas vizcaínos, "los autores de este tipo de acciones demuestran que no saben lo que es la democracia, la convivencia y el respeto". Por ello, ve "lamentable" que sea preciso, "a día de hoy, seguir denunciando estos hechos".

RESPETO

Torres ha reivindicado que "las Casas del Pueblo socialistas son espacios de encuentro, respeto y pluralidad abiertos a toda la ciudadanía" y, por tanto, "sabotearlas es atacar también a la sociedad vizcaína, que no se cree ya ninguna mentira de los que no conocen la palabra respeto".

Finalmente, ha asegurado que su partido continuará "demostrando la firmeza y el orgullo de lo que el socialismo representa, y denunciando cualquier hecho de esta índole contra la libertad y la convivencia".