PSE dice que seguirá "comprometido con la estabilidad institucional" pero será "firme" ante situaciones que "dividen"

El secretario General de PSE-EE de Bizkaia y vicelehendakari, Mikel Torres, - PSE-EE

BILBAO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de PSE-EE de Bizkaia y vicelehendakari, Mikel Torres, ha afirmado que los socialistas seguirán "comprometido con la estabilidad institucional" pero serán "firmes" ante situaciones "que se están creando, desde el ámbito político", con las que "discrepa" y que "dividen y enfrentan" a la sociedad. Por otra parte, ha confiado en obener "un buen resultado", también en las elecciones generales, porque los vascos "no quieren un presidente de derechas aliado con la ultraderecha".

Durante su intervención, en la Plaza de la Cantera de la capital vizcaína, con motivo de la conmemoración de los 140 años de la primera Agrupación Socialista de Bilbao, -en el que también ha participado la portavoz socialista y teniente de Alcalde en Bilbao, Nora Abete, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López- Mikel Torres ha recordado que fue en Bizkaia "donde germinó primero y de forma organizada, el ansia de igualdad, libertad y solidaridad" del partido.

El dirigente del PSE ha asegurado que son 140 años "de compromiso" que en los primeros años "se centró en mejorar la vida de los trabajadores de las minas y de la industria".

Ha recordado que la historia del PSE-EE en Bizkaia comienza con "la crucial 'Gran Huelga Minera' de Mayo de 1890. "Ese fue el primer hito en la historia del movimiento obrero vasco, protagonizado por un socialista Facundo Perezagua, que cuatro años antes años había fundado la primera Agrupación Socialista de Euskadi, la de Bilbao", ha añadido.

Según Torres, entonces los primeros socialistas "decidieron reunirse y organizarse para convertir sus ideas en acción política" y "llevar su lucha y sus reivindicaciones, a las minas y a las fábricas que crecían de forma imparable en esta tierra".

ELECCIONES

Mikel Torres ha asegurado que se acaba "un curso vivido con mucha intensidad" y "empezará enseguida un nuevo capítulo", por lo que el PSE-EE ya se prepara para las elecciones municipales y forales de 2027.

"Sabéis que tengo un especial olfato en el tema municipal y estoy seguro de que vamos a tener un magnífico resultado, y lo vamos a tener también cuando sean las elecciones forales pero especialmente e indiscutiblemente unas de las que más están esperando la ciudadanía son las elecciones generales y decirles que no se preocupen que estamos preparados, estamos preparados para volver a ganar y que Pedro Sánchez siga en la Moncloa haciendo políticas progresistas y estamos preparados para frenar el acceso de la derecha y ultraderecha, preparados desde el primer momento", ha pronosticado.

En su opinión, a los ciudadanos vascos "no les va a ser difícil elegir entre un presidente progresista, que pone las políticas públicas creadas en este país durante los últimos años y que han traído a estas cotas de progreso, bienestar y protección por delante de las ideologías" o votar a "un futuro presidente de derechas aliado con la ultraderecha, que antepone su ideología y la de su socio arrasando y eliminando todas las políticas públicas".

"Yo os animo a continuar con el trabajo en las instituciones. Queda un año por delante en los ayuntamientos y en las diputaciones y las juntas generales, nosotros, los socialistas vascos, vamos a seguir comprometidos con su estabilidad institucional y cumplimiento de los acuerdos que hemos alcanzado", ha señalado.

No obstante, ha advertido de que también seguirán "firmes en la defensa de nuestros principios". "Ante situaciones que se están creando, desde el ámbito político, de los cuales discrepamos totalmente desde el fondo, que creemos que no contribuyen a hacer una sociedad cohesionada, sino todo lo contrario, que la dividen y la enfrentan, volviendo a tiempos pasados y aquí seremos firmes y contundentes en la defensa de la voz del socialismo vasco y de todas las personas", ha advertido.

ECUADOR

El vicelehendakari y consejero de Economía y Trabajo ha recordado que ya ha transcurrido el ecuador de la legislatura del Gobierno Vasco y que, al iniciarse, los socialistas pidieron "confianza a la sociedad vasca" porque eran "garantía de estabilidad institucional y de buen hacer en las políticas públicas". "Teníamos experiencia, nos avalaba la gestión y los resultados, y nos íbamos a implicar a fondo para sacar adelante todos nuestros compromisos", ha dicho.

A su juicio, "así ha sido" y el PSE-EE los está "haciendo muy bien" en el Gobierno. "En las últimas semanas, hemos hecho balance de estos dos años y el PSE tiene que hacer una valoración positiva del conjunto del Gobierno y, de forma especial, de la contribución de los consejeros y las consejeras socialistas", ha señalado.

Mikel Torres ha indicado que "hace ya tiempo" que el PSE-EE se planteó "que había que actuar en lo inmediato" para dar respuesta a las preocupaciones de "vecinos y vecinas" y, a la vez "alzar la mirada, mirar más allá y actuar para responder a los grandes retos, las grandes transformaciones".

"Y estamos trabajando en esos dos planos. El objetivo, al final, es el mismo: Construir una sociedad más justa, más cohesionada, con menos desigualdad, capaz de generar bienestar y que esa mejora de la calidad de vida llegue al mayor número de vascos y vascas", ha manifestado.

El objetivo es, en sus palabras, que la "clase trabajadora" participe de "un mejor empleo", que pueda acceder a una vivienda, que los jóvenes tengan oportunidades para desarrollar su vida personal y profesional también aquí en su tierra".

Ha aludido a los 1.044.000 afiliados a la Seguridad Social, "una cifra récord, que responde a la realidad de un mercado laboral fuerte", con un desempleo del 6,5% , y "zonas, sectores, que prácticamente están en pleno empleo". También ha destacado que, gracias a la reforma laboral, Además, hoy Euskadi tiene "el mayor número de contratos indefinidos".

También ha destacado el trabajo en la Mesa de Diálogo Social, "máximo órgano de concertación entre los agentes sociales y el Gobierno", con los sindicatos y los empresarios "para aumentar la protección ante situaciones inesperadas como las provocadas por las guerras de Ucrania u Oriente Medio, o por la política de aranceles de Trump".

Ha elogiado "el buen momento que atraviesa la economía vasca pese a las incertidumbres internacionales" con una previsión de crecimiento del 1,9% para este año y un 1,7% el próximo, una situación que "también se va a trasladar a la recaudación".

Por otra parte, ha reivindicado la necesidad de "mantener unas políticas de vivienda adecuadas", para lo que el Departamento ha alcanzado un presupuesto récord de 600 millones de euros y ya ha puesto en marcha 3.600 de las 7.000 viviendas protegidas en alquiler comprometidas para esta legislatura. El Fondo Social de Vivienda o puesta en marcha de la reforma legal para mantener la protección pública de las VPO temporales en zonas tensionadas, son otras de las iniciativas que ha reivindicado.

El vicelehendakari se ha felicitado también por que los dos años de legislatura "han traído magníficas noticias para Bizkaia, y en especial para Bilbao" a través del Departamento de Movilidad, como "el avance de la Línea 5 del Metro o los acuerdos para poner en marcha la línea 4 que conectará el Barrio de Rekalde con Moyua y Matiko", ha concluido.

ABETE

Por su parte, Nora Abete, ha asegurado que el PSE-EE ha sido y es "un partido que siempre ha trabajado por construir convivencia" y se ha mostrado convencida de que, tras los "grandes avances" sociales "siempre hemos estado los socialistas".

"Ahora nos corresponde a nosotros proteger todo lo conquistado y seguir ampliando esos derechos y libertades frente a quienes pretenden sembrar la división, la intolerancia o hacer retroceder a nuestra sociedad", ha concluido.