El PSE, dispuesto a retomar la reforma del Estatuto pero rechaza hacer de esta vía un "camino a la independencia"

Andueza cree que la actualización es "necesaria", aunque avisa de que volverá a "fracasar" si PNV y EH Bildu insisten en sus "errores"



VITORIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha mostrado dispuesto a retomar en la próxima legislatura las negociaciones para abordar la "necesaria" reforma del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979, aunque ha advertido al PNV y a EH Bildu de que, si quieren lograr algún tipo de acuerdo con los socialistas en torno a este asunto, deberán renunciar a su "empeño" en convertir este proceso "en un camino a la independencia".

Andueza ha lanzado esta advertencia durante su intervención en un acto celebrado por el PSE-EE en Vitoria-Gasteiz con motivo del 44º aniversario del Estatuto de Autonomía de Gernika, la norma que regula el autogobierno vasco que fue aprobada en referéndum el 25 de octubre de 1979.

El líder de los socialistas vascos ha recordado que el Estatuto otorga a las instituciones vascas la capacidad de gestionar 96 euros de cada 100 euros que se recaudan en Euskadi. Además, ha destacado que esta Ley Orgánica constituye "un marco de convivencia y un gran acuerdo que nos hace iguales", y que ha contribuido al desarrollo de Euskadi, por lo que ha expresado su rechazo a quienes aspiran a la "ruptura" de dicho marco.

"GRAN CONQUISTA HISTÓRICA"

Andueza, parafraseando un discurso del histórico dirigente socialista Txiki Benegas en torno al Estatuto, ha afirmado que la autonomía lograda por Euskadi supone "una gran conquista histórica", que ha permitido superar "un pasado de oscurantismo".

En este sentido, ha manifestado que "la violencia y las veleidades independentistas no conducen sino al caos y al hundimiento". "Hoy, cuando la violencia forma parte del pasado; cuando el terrorismo dio paso a la memoria; y cuando aún aquellos que la ejercieron siguen defendiendo las veleidades del independentismo, los socialistas seguimos defendiendo el Estatuto como la mejor forma de construir un futuro juntos y en paz", ha subrayado.

Eneko Andueza ha afirmado que el PSE-EE es el que "con mayor legitimidad" puede esgrimir esta defensa del Estatuto, dado que, según ha destacado, esta formación es "la única que puede decir" que ha tenido un papel "fundamental" en el nacimiento, aprobación, desarrollo y defensa de esta ley orgánica.

En este sentido, ha asegurado que "nadie" como el PSOE ha contribuido a transferir a Euskadi "tantas" competencias estatutarias. "Con nadie más que con nosotros, Euskadi ha tenido la oportunidad de crecer en autogobierno y, sobre todo, de ejercerlo", ha añadido.

"DERIVAS INDEPENDENTISTAS"

En este contexto, ha advertido que "no es tiempo para perderse en reinterpretaciones constitucionales" ni en "miradas indisimuladas a lo que algunos llaman 'el ejemplo catalán'". Andueza ha expresado su rechazo a las "derivas independentistas", presenten estas "un 'label' u otro", dado que es conocido "el recorrido y el resultado que tienen".

"Que no cuenten con los socialistas vascos para hacer ese camino. Siempre estaremos enfrente, siempre estaremos en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía vasca: en la responsabilidad de dar solución a sus verdaderos problemas, y no en las obsesiones de otros", ha avisado.

Andueza, que ha recordado que el PSOE fue la fuerza más votada en las últimas elecciones generales en Euskadi, ha subrayado que cuando lo que se busca es "seguridad, compromiso, igualdad y no dejar a nadie atrás", y cuando "están en juego los derechos y las libertades", los ciudadanos "saben de sobra que la mejor garantía es el Partido Socialista".

"PATALETAS Y AVENTURAS"

El dirigente del PSE ha subrayado que Euskadi "no está ni para aventuras soberanistas, ni para pataletas, ni para perder el tiempo". Por ese motivo, ha hecho un llamamiento a "evitar instalarnos en la queja constante" para, en su lugar, "trabajar, dar sentido pleno y hacer un uso exhaustivo de todas las competencias que ya tenemos".

"Debemos exprimir la enorme capacidad de decisión y de gestión que nos otorga nuestro nivel de autogobierno, el que ya disfrutamos, antes que perder tiempo y energías en reclamar competencias pendientes", ha añadido.

En todo caso, ha recomendado que "nadie se llame a engaño", ya que "eso no quiere decir" que el PSE-EE renuncia al cumplimiento "íntegro" del Estatuto de Gernika "dentro de las posibilidades técnicas y jurídicas". Además, ha señalado que su partido tampoco renuncia, "ni mucho menos", a la reforma de esta norma.

"No voy a esquivar la cuestión; las y los socialistas no acostumbramos a echar balones fuera. La reforma, desde luego, es necesaria, puesto que [el de Euskadi] es el único estatuto de autonomía, junto al de Galicia, que no ha sido renovado en sus más de cuatro décadas de vigencia", ha indicado.

Andueza, que ha recordado que "hace tiempo" que su partido mantiene esta posición, ha destacado que los socialistas vascos ya hicieron "esfuerzos importantes" para que la ponencia constituida en la pasada legislatura en el Parlamento Vasco para analizar la posible reforma del modelo de autogobierno culminara "con éxito" sus trabajos.

"INTERESES" DE EH Bildu Y PNV

No obstante, en referencia a la falta de consensos en el seno de dicho grupo de trabajo, ha lamentado que no se pudiera lograr el "objetivo final" de un acuerdo para modificar el estatuto, una situación que ha atribuido al hecho de que "los intereses soberanistas de PNV y Bildu se impusieron, echando por tierra el acuerdo alcanzado en la gran mayoría de puntos debatidos, y que hubiera hecho posible la aprobación de un nuevo estatuto".

También considera que, "si la próxima legislatura es el momento de retomar esas negociaciones", ambas formaciones "deberán reconocer los errores cometidos en el pasado para no volver a fracasar, para no volver al punto donde lo dejamos, precisamente por su empeño en convertir la reforma en un camino a la independencia".

"Y luego hablemos, dialoguemos, para lograr nuevos puntos de encuentro, para ampliar el paraguas de ese estatuto plural que siga sirviendo de cobijo a todas y todos los vascos", ha añadido.

En todo caso, ha precisado que "ahora hay que mejorar las cosas", y que la "obligación" de su partido es contribuir a "transformar Euskadi para hacer un país mejor, que responda a las necesidades de la ciudadanía mejorando su sanidad, garantizando una educación para todos, y que siga generando empleo".