El PSE-EE de Bizkaia celebrará este sábado una jornada sobre movilidad sostenible en Bilbao

BILBAO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE de Bizkaia celebrará este sábado en Bilbao una jornada de trabajo sobre movilidad sostenible, un encuentro que será clausurado por el secretario general de la formación en el territorio y vicelehendakari segundo del Gobierno vasco, Mikel Torres, y que incluirá varias mesas de análisis y debate sobre transporte.

La jornada se iniciará con la presentación y bienvenida a los asistentes por parte de la diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez, que dará paso a una primera mesa redonda bajo el título 'Administraciones cercanas, respuestas eficaces', ha detallado la formación en un comunicado.

Este debate estará moderado por el presidente de la Comisión de Movilidad Sostenible del Parlamento Vasco, Pau Blasi, y contará con la participación del director general de Euskotren, Javier Seoane; la directora gerente de Aparkabisa, Ana Belén Quijada; y la directora de Infraestructuras del Transporte del Gobierno Vasco, Loly de Juan.

Posteriormente, la jornada abordará el debate sobre 'Movilidad digna, accesible, sostenible e intermodal', con la participación de Sonia Pérez y de la concejala de Movilidad y teniente de alcalde de Bilbao, Nora Abete, en una mesa moderada por el director de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Víctor Trimiño.

El secretario de Organización del PSE-EE de Bizkaia, Francisco Fernández, ha explicado que esta jornada pretende "compartir diagnósticos y estrategias sobre la clave de los nuevos servicios e infraestructuras que acercan el transporte público a la ciudadanía", además de "expresar y recordar las políticas socialistas" que, desde diferentes ámbitos, "inciden en la vertebración del territorio, la movilidad sostenible y la intermodalidad entre los operadores de servicio público de transporte".

"Las y los socialistas seguimos construyendo una movilidad más sostenible, más conectada y pensada para mejorar la vida de las personas. Porque hablar de transporte es también hablar de igualdad, de cohesión social y de oportunidades", ha señalado.

Asimismo, ha defendido una movilidad "que une barrios, municipios y comarcas, acerca el empleo, la educación y la sanidad a quienes más lo necesitan y garantiza que nadie quede atrás".