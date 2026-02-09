PSE-EE de San Sebastián cree que dar el origen de las personas detenidas "no ayuda a combatir estigmas"

Archivo - Ane Oyarbide, nueva portavoz del Grupo Municipal Socialista de San Sebastián - PSE GIPUZKOA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ane Oyarbide, ha opinado que la decisión del alcalde donostiarra, Jon Insausti, de publicar el origen de las personas detenidas en la ciudad "no ayuda a combatir estigmas, refuerza los prejuicios y simplifica causas complejas".

En un comunicado, Oyarbide ha recordado que "la delincuencia no se explica por el origen de las personas, sino por múltiples factores sociales, económicos y estructurales que requieren políticas públicas serias y sostenidas en el tiempo".

A su juicio, "Insausti se equivoca cuando dice que dar esta información contribuye a combatir estigmas y discursos populistas basados en conjeturas", ya que "se consigue todo lo contrario".

En este sentido, Oyarbide ha opinado que "cuando ese dato se ofrece de manera aislada, sin contexto ni análisis, se refuerzan prejuicios, se simplifican causas que son complejas y se alimentan asociaciones erróneas entre inmigración y delincuencia que solo generan más miedo y sensación de inseguridad en la sociedad".

"El Partido Socialista es el primer interesado en combatir la delincuencia y la inseguridad de nuestras calles, y empatiza con la preocupación de la ciudadanía", ha aseverado, para añadir que "más allá de discursos que se parecen sospechosamente a las de algunos partidos de extrema derecha, es necesario actuar y dar respuesta firme con medidas reales".

Así, entre otras actuaciones, ha abogado por "dotar de más medios a humanos y técnicos a la policía y avanzar en la creación de una comisaría mixta en Egia, que cuenta con partida presupuestaria gracias al impulso de este grupo político".

"En definitiva, trabajar en el Pacto por la Seguridad que propuso el Partido Socialista y que fue aceptado en el Pleno del estado de la ciudad y por una mayor coordinación entre los diferentes cuerpos policiales", ha incidido.

Finalmente, ha señalado que "en un tema tan delicado como este no se puede avanzar a golpe de titular y mensajes que abanderan la contundencia con el delincuente pero que lo que hacen es dañar la convivencia y no avanzan en las soluciones que la ciudadanía reclama y necesita".