PSE-EE de San Sebastián lamenta que PNV y PP se opongan a ceder las parcelas municipales de El Infierno a Gobierno Vasco

SAN SEBASTIÁN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ane Oyarbide, ha lamentado la "negativa" de PNV y PP a ceder las parcelas municipales de El Infierno al Gobierno Vasco para la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler.

En un comunicado, Oyarbide ha señalado que jeltzales y populares han votado este martes, en el Consejo de Administración de la entidad municipal Etxegintza, en contra de la propuesta de su grupo municipal y los de EH Bildu y Elkarrekin Donostia para esa cesión, lo que "supondrá que la propiedad de una de las dos parcelas pase a manos privadas, que no se construya vivienda pública en alquiler en la misma y que además el Ayuntamiento deba afrontar el pago del orden de cuatro millones de euros".

"La iniciativa de jeltzales y populares pasa por someter estas dos parcelas a una licitación para que, en colaboración público-privada, se ejecuten en ellas tanto la vivienda de protección de régimen general como la tasada", ha explicado.

Oyarbide ha lamentado que "esta forma de actuar supondrá, además, que el Ayuntamiento aporte dinero publico para la promoción privada, al objeto de garantizar la viabilidad económica de la operación (cuatro millones de euros), cantidad que podría ser destinada a otras políticas de vivienda en la ciudad".

A juicio de la portavoz socialista, la propuesta desestimada hubiera supuesto poner a disposición de la ciudadanía "270 viviendas públicas en régimen de alquiler y vivienda social". "Este posicionamiento de las derechas lo único que hace es redundar en políticas de vivienda caducas", ha censurado.

En este sentido, ha manifestado no entender "que PNV y PP se opongan a una propuesta que nos permitiría avanzar hacia la creación de un parque público de vivienda en alquiler que haga de contrapeso al mercado libre, interviniéndolo, y garantizando el derecho de la ciudadanía a la vivienda".

Oyarbide ha recordado que "la cesión que se aprobó en su día en la Junta de Gobierno local era para licitar las parcelas, pero no en los términos planteados y aprobados ahora" y que "si bien es cierto que el Ayuntamiento es el competente en materia de planeamiento, eso no implica que la ejecución de éste la deba llevar adelante el Ayuntamiento. De hecho, la propuesta que sacará adelante el PNV con el apoyo del PP permite que la ejecución la haga una promotora privada".

La edil socialista ha apuntado también que "no es la primera vez que se alude a la competencia municipal de planeamiento, pero en materia de vivienda se debería ser más responsable. Una cosa es ordenar, planificar, eso no se discute, y otra ejecutar lo planificado".

Asimismo, ha incidido en que aceptar la propuesta de PSE-EE, Elkarrekin Donostia y EH Bildu "en ningún caso supondría un retraso en la ejecución de vivienda". En este sentido, ha recordado que "en Ciudad Jardín se ha demostrado todo lo contrario, puesto que en este ámbito la cesión de las parcelas se produjo hace un año y en un plazo breve arrancarán las obras".

Por otra parte, ha incidido en "la capacidad económica" del Ejecutivo Vasco para "poder acometer este tipo de proyectos". "El Gobierno Vasco sí tiene capacidad para afrontar una operación de estas características", ha insistido.

Finalmente, ha manifestado que "la colaboración interinstitucional es básica para hacer frente a la emergencia habitacional" y ha abogado por "aceptar que en realidad no importa tanto quién gestione o construya el parque público de vivienda, sino que este esté ubicado en nuestra ciudad y a disposición de la ciudadanía donostiarra".