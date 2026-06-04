El PSE respeta el registro de Tubos Reunidos y defiende que la Justicia actúe "con transparencia y sin interferencias"

(i-d) El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y el presidente del PNV, Aitor Esteban - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha expresado su "máximo respeto" a la orden de la Audiencia Nacional de registrar la empresa Tubos Reunidos en el marco del 'caso Leire Díez', y ha hecho un llamamiento a "dejar que la Justicia haga su trabajo con transparencia y sin interferencias".

Andueza, que ha comparecido en una rueda de prensa junto al presidente del PNV, Aitor Esteban, para presentar una iniciativa destinada a reforzar la competitividad de Euskadi, se ha referido al registro realizado este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y en la planta de esta empresa en Amurrio (Álava), en el marco del 'caso Leire Díez'.

El dirigente socialista ha subrayado la importancia de "dejar que la Justicia haga su trabajo con transparencia y sin interferencias para conocer la verdad". De esa forma, ha mostrado su "máximo respeto" a las decisiones y al trabajo realizado, en torno a este caso y en relación a cualquier otro, desde los estamentos judiciales.

Por su parte, Esteban ha indicado que desconoce los detalles de esta operación, y ha explicado que, aunque sigue "con interés" este proceso, el PNV no tiene la intención de "estar comentando cada día cada papel de la UCO y cada noticia de los tribunales".