El Puerto de Bilbao promocionará el turismo de cruceros en Seatrade Cruise Global, feria internacional de Miami

Archivo - Un crucero en el Puerto de Bilbao - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Bilbao promocionará, un año más, el turismo de cruceros en Seatrade Cruise Global, la mayor feria internacional del sector, que se celebra del 13 al 16 de abril en Miami. Además de mostrar los atractivos de Bizkaia y de Euskadi, y las modernas instalaciones del Puerto de Getxo, se han cerrado numerosos contactos con navieras y touroperadores.

Según ha informado en un comunicado el órgano gestor portuario, los encuentros comerciales se desarrollarán en el stand habilitado para la ocasión en la propia feria y en otros espacios con los que cuenta el certamen, así como en eventos paralelos incluidos en la agenda, con el fin de promover un turismo que aporta importantes beneficios a sectores como el hostelero, comercial o cultural.

En estas reuniones, los representantes de la Autoridad Portuaria de Bilbao abordarán los trabajos que están realizando para la electrificación de sus terminales de cruceros mediante el despliegue del sistema Onshore Power Supply (OPS), para que sea un destino plenamente alineado con los estándares medioambientales y operativos que ya exigen las principales navieras internacionales.

El sistema OPS permitirá a los cruceros conectarse a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, eliminando el uso de motores auxiliares y reduciendo de forma significativa emisiones, ruido y vibraciones.

El Puerto de Bilbao integrará en el proyecto la generación fotovoltaica que contribuye de forma directa a que la energía suministrada a los buques tenga un origen mayoritariamente verde. En total, las terminales de cruceros de Getxo contarán con 2 puntos de conexión OPS, cada uno con capacidad para suministrar hasta 16 MVA por buque, cumpliendo con los estándares internacionales IEC/ISO/IEEE 80005 para suministro eléctrico a cruceros.

En este momento, el proyecto se encuentra en fase de ejecución y la puesta en servicio del OPS en las terminales de cruceros está prevista para finales del 2027 para que puedan empezar a producirse en el 2028 las primeras conexiones.

Este proyecto está sufragado por la propia Autoridad Portuaria y cuenta con financiación de la Comisión Europea mediante el programa CEF (Connecting Europe Facility), Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU y el BEI (Banco Europeo de Inversiones).

PREVISIONES

El Puerto de Bilbao espera superar este 2026 las cien escalas, con buques de entre 104 y 344 metros de eslora y capacidades que van desde los 113 pasajeros/as hasta los 6.334, "lo que demuestra la versatilidad de sus instalaciones".

La terminal acogerá en una docena de ocasiones dos cruceros en un mismo día, en cinco ocasiones se espera un triple atraque y dos navieras realizarán un turnaround.

La última encuesta realizada por la Autoridad Portuaria indica que el 90% de los cruceristas se muestran satisfechos o muy satisfechos con las instalaciones del puerto y con la operativa de embarque y desembarque.

El resto de aspectos también son considerados positivos, con el servicio wifi gratuito como el más valorado. Igualmente, es muy apreciado el servicio de lanzaderas que les acerca a las estaciones de metro que les une en veinte minutos con el centro de Bilbao.

Otros servicios con una notable percepción positiva son la información turística, la atención a incidencias o los servicios médicos. Estos resultados avalan el trabajo que en los últimos años ha llevado a cabo la Autoridad Portuaria, con el apoyo de entidades públicas, oficinas de turismo y touroperadores, para convertir Bilbao, Bizkaia y Euskadi en un destino atractivo tanto para las compañías navieras como para los y las turistas.

De igual modo, los datos confirman, tal como destaca la autoridad portuaria, "lo acertada que ha sido la inversión llevada a cabo en Getxo para crear unas infraestructuras modernas, seguras y prácticas para atender las necesidades específicas tanto de los cruceros como de los cruceristas".

Gracias a ello, y al servicio que llevan a cabo un gran número de profesionales (prácticos, remolcadores, amarradores, consignatarios, equipo de operaciones portuarias y comercial, policía portuaria, cuerpos de seguridad o provisionistas, entre otros) que atiende y presta este servicio, el Puerto de Bilbao se ha convertido "en una de las principales puertas de entrada del turismo en Euskadi y un referente internacional para este sector".

Otra ventaja competitiva es que el aeropuerto de Bilbao, que concentra el 62% del tráfico internacional del norte de España, está a solo quince minutos de la terminal de cruceros. En 2026 ofrecerá cerca de 70 destinos y, además de conexiones con las principales ciudades europeas, ofrece un vuelo directo a Nueva York con tres salidas semanales en los meses estivales de la mano de la compañía estadounidense United Airlines.

Las navieras alaban, asimismo, que Bilbao sea un puerto "flexible y ágil, capaz de recibir y atender cruceros con premura" y, a su vez, por haberse convertido en "un puerto refugio", al que se desvían cruceros afectados por un temporal.