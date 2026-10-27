Puerto de Bilbao supera su récord de llegada de cruceros, con un total de 104 y estima en 45 millones su impacto

Archivo - Crucero atracado en la terminal de Getxo - PUERTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Bilbao ha vuelto a superar su récord de llegada de cruceros y en la última temporada, desde la llegada del primero, el 25 de febrero, a los dos últimos este martes, han visitado la terminal de cruceros de Getxo 104 buques, nueve más que el curso pasado, y un total de 233.236 cruceristas (+29% respecto a 2025). Su impacto económico en el Territorio se estima en alrededor de 45 millones de euros.

En un comunicado, el Puerto ha señalado que es un crecimiento que se apoya en tres pilares de sostenibilidad como son la económica, por el impacto que genera en el territorio; la social, porque Bilbao "sigue siendo un destino sin saturación"; y la medioambiental, gracias a la conexión eléctrica de los buques que estará disponible a finales de 2027.

Según ha informado, el Puerto de Bilbao ha vuelto a demostrar "su gran versatilidad", al albergar buques de distintos tamaños y adaptarse a sus necesidades específicas. La eslora de los barcos que han atracado va desde los 104 hasta los 344 metros.

En total, 31 navieras han confiado en el Puerto de Bilbao para hacer escala y once de ellas lo han hecho por primera vez. A destacar las ocho escalas realizadas por la "prestigiosa" naviera MSC.

Además, a lo largo de 2026 nueve buques han hecho noche y tres han comenzado y finalizado su trayecto en Getxo: el Europa 2 de Hapag Lloyd (TUI), el Nautica de Oceania Cruises y el Maria de Oceania Cruises.

Nuevamente, se han acogido cruceros de forma simultánea, ofreciendo las mejores garantías a cada uno de ellos. Seis días han escalado tres buques y el 30 de agosto, además, se sumó el embarque y desembarque del Nautica. Con respecto a la nacionalidad de los pasajeros, la mitad, aproximadamente, son de Reino Unido, seguidos de cruceristas alemanes y estadounidenses.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Iván Jiménez, ha manifestado que, una vez más, Bilbao, Getxo, Bizkaia y Euskadi, en general, siguen siendo "un destino que atrae y convence a todo tipo de turismo". "Las compañías navieras siguen apostando en sus rutas por esta escala que es muy valorada en las encuestas de satisfacción que realizamos", ha añadido.

Asimismo, el Puerto ha subrayado que otra de las claves que ha contribuido a este crecimiento "es el servicio prestado por un gran número de profesionales, desde prácticos y amarradores, hasta consignatarios, equipo de operaciones portuarias y comercial, policía portuaria y cuerpos de seguridad". "Es un trabajo en equipo donde la colaboración es esencial para dar una rápida respuesta", ha destacado Jiménez.

Por otra parte, los cruceros dejan "una huella económica muy importante en el territorio" y, según la metodología de Puertos del Estado, cada crucerista genera alrededor de 146 euros de impacto económico, al sumar su gasto en restauración, comercio, transporte y actividades culturales y el efecto que ese gasto tiene sobre proveedores y salarios.

Aplicada a los 233.236 cruceristas de esta temporada, esa estimación supone un impacto económico de unos 34 millones de euros en Bilbao, Getxo y el resto de Euskadi, que sostiene alrededor de 280 empleos, la mayoría en la hostelería y el comercio.

A ello se suma el impacto de las tripulaciones, que también bajan a tierra, lo que sería cerca de 11 millones de euros más. En los últimos cinco años (2022-2026), más de 800.000 cruceristas han generado en el territorio un impacto económico cercano a los 120 millones de euros.

Este impacto se ha calculado exclusivamente con el gasto medio de los cruceristas que no pernoctan en el territorio, que suponen más del 90% de los que recibe Getxo. El mayor gasto de quienes sí pernoctan, porque inician o terminan su crucero en Bilbao o porque el buque pasa la noche en puerto, no se ha tenido en cuenta.

Según Puertos del Estado, el crucerista que pernocta genera un gasto más de cuatro veces mayor que el que no lo hace, un 323% más. Por eso, los 34 millones de euros son "una estimación prudente".