El Puerto Deportivo de Getxo alcanza el 72,5% de ocupación desde que El Abra asumiera la gestión, 15 puntos más

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BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Puerto Deportivo de Getxo alcanzó, a 22 de julio, el 72,5% de ocupación, 14,8 puntos porcentuales más desde que el Ayuntamiento de Getxo y el Gobierno Vasco asumieron a comienzos de año, a través de la sociedad pública Puerto Deportivo El Abra-Getxo, la gestión directa de los amarres y locales.

Según han explicado ambas instituciones, el puerto cuenta con 598 embarcaciones entre amarres contratados y embarcaciones en tránsito, lo que representa una ocupación del 72,5% de sus 825 plazas. La cifra supone 122 embarcaciones más que las registradas el 31 de diciembre de 2025, cuando el puerto fue devuelto a la sociedad pública y contaba con 476.

Desde entonces, el número total de embarcaciones ha crecido un 25,6% y la ocupación ha avanzado 14,8 puntos porcentuales, desde el 57,7% hasta el 72,5%.

"Este crecimiento ha venido acompañado de un importante trabajo de ordenación administrativa", han explicado, ya que ha crecido el número de contratos de amarre formalizados y se han reducido alrededor de un 65% las situaciones irregulares detectadas al inicio de esta nueva etapa.

Respecto a la actividad económica que rodea al entorno, permanecen abiertos once establecimientos hosteleros, frente a los seis que estaban en funcionamiento durante 2025. En el área técnica se ha pasado de quince a veinte locales abiertos, un 33% más. Además, todos los negocios que desarrollan actualmente su actividad cuentan con su relación contractual formalizada, corrigiendo así la situación existente durante 2025, han indicado.

La presidenta de la Sociedad Puerto Deportivo El Abra-Getxo y alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha señalado que todos estos datos "reflejan una evolución favorable en la ocupación, la actividad y la regularización del Puerto", aunque "todavía queda trabajo por hacer".

"Estamos gestionando una etapa estrictamente transitoria, cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento diario, ordenar las situaciones pendientes y preparar la devolución integral del ámbito a la Autoridad Portuaria de Bilbao el 31 de diciembre de 2027 en las mejores condiciones posibles", ha señalado.

"VISIÓN 2030+"

Por otra parte, las gestoras avanzan en la definición del futuro del Puerto Deportivo, y han recordado que la Autoridad Portuaria de Bilbao adjudicó el pasado 30 de junio la asistencia técnica para elaborar el Máster Plan "Puerto-Ciudad Sostenible Getxo/Bilbao: Visión Integrada 2030+", que establecerá las directrices para la transformación y revitalización de este espacio.

El ámbito de análisis del Máster Plan comprende el Puerto Deportivo, el entorno de Arriluze y la terminal de cruceros. El objetivo es avanzar hacia una mejor integración entre el puerto y la ciudad, compatibilizando la actividad náutica y deportiva con la actividad económica, el disfrute ciudadano y el potencial turístico, desde criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social.

La elaboración del Máster Plan incluirá una primera fase de diagnóstico y definición de alternativas; un proceso posterior de información, escucha y participación; y, finalmente, la redacción de la propuesta definitiva, han indicado.

La dirección y aprobación del Máster Plan corresponden a la Autoridad Portuaria de Bilbao, en coordinación con el Ayuntamiento de Getxo y el resto de las administraciones competentes.

Hasta que se produzca la devolución, la Sociedad Puerto Deportivo El Abra-Getxo continuará garantizando el funcionamiento del recinto, avanzando en la regularización de las situaciones pendientes y colaborando con la Autoridad Portuaria de Bilbao en la preparación de la siguiente etapa del Puerto Deportivo, ha detallado.

Además, han recordado que, de acuerdo con lo pactado con la Autoridad Portuaria de Bilbao, la devolución integral del ámbito del Puerto Deportivo se producirá el 31 de diciembre de 2027. A partir de esa fecha, ni el Ayuntamiento de Getxo ni la sociedad pública continuarán gestionándolo.