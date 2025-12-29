El Puerto Deportivo de Getxo aprueba nuevas tarifas "más equitativas" con reducción de precios sobre 2025

BILBAO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto Deportivo de Getxo (Bizkaia) ha aprobado nuevas tarifas "más equitativas" para 2026 y 2027, que entrarán en vigor el 1 de enero y que suponen una reducción general de precios sobre los de 2025, con criterios "más transparentes" en amarres y locales, con el objetivo de "reconstruir la confianza" de usuarios, recuperar a quienes han optado por otros puertos, y crear "condiciones atractivas" para nuevos amarristas.

La Junta de Accionistas de la Sociedad Puerto Deportivo El Abra Getxo S.A. ha aprobado los nuevos precios de alquiler de amarres, servicios portuarios, locales y tránsitos que estarán en vigor durante los años 2026 y 2027.

Según ha explicado en un comunicado, se trata de una revisión del modelo de tarifas "que va más allá de una mera actualización económica y responde a una voluntad clara de ordenar, clarificar y dar mayor estabilidad al puerto".

En este sentido, indica que el nuevo esquema de precios se enmarca en una etapa de transición en la que el Puerto Deportivo de Getxo "busca reconstruir la confianza de las personas usuarias, recuperar a quienes en los últimos años optaron por otros puertos y generar condiciones atractivas para nuevas personas amarristas".

Por ello, señala que las nuevas condiciones suponen una reducción general de los precios respecto a 2025 y recogen mejoras como la agrupación de conceptos en una única cuota mensual o el ajuste del precio al uso real en el caso de los locales.

AMARRES

En el caso de los amarres, apunta que las tarifas se organizan ahora por tramos de eslora, de metro en metro, lo que permite adaptar el precio a cada embarcación "de forma más justa". Además, todos los conceptos estarán incluidos en la cuota mensual, con la única excepción del IBI y de las tasas individuales de ayuda a la navegación y señalización conforme a la legislación portuaria del Estado. A su juicio, este cambio permite a las personas usuarias saber exactamente qué están pagando.

También se han actualizado las tarifas para locales técnicos y de hostelería. Al igual que los amarres, los nuevos precios contemplan una reducción general respecto al año anterior, además de apostar también por la regulación de los cobros mensuales.

Como novedad, se establece la individualización de los costes repercutidos, de manera que los gastos asociados a consumos y servicios -agua, saneamiento, basuras, IBI u otros- se calculan en función de los metros cuadrados, y del uso y consumo real de cada local. Este criterio permite un reparto más equitativo de los costes.

UN ENFOQUE MÁS EQUITATIVO

La alcaldesa de Getxo y presidenta de la Junta de Accionistas del Puerto Deportivo, Amaia Agirre, ha subrayado que esta revisión de precios "no responde a una lógica puntual, sino a un nuevo enfoque basado en la equidad y claridad".

"Queremos un puerto más ordenado y más accesible, tanto para quienes ya están como para quienes puedan plantearse volver o venir por primera vez. La transparencia y la claridad en las reglas son la base para recuperar la confianza y construir un puerto con futuro", ha señalado Agirre.

Los nuevos precios aprobados que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 están disponibles para su consulta tanto en la página web del Puerto Deportivo de Getxo como en el tablón de anuncios del edificio de Capitanía.

A partir del 12 de enero de 2026, las oficinas del edificio de Capitanía atenderán al público en su horario habitual para ofrecer información detallada sobre las nuevas tarifas y gestionar la suscripción de los nuevos contratos.