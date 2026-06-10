Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Pasaia acuerdan mantener el programa de inversiones 2026-2027

Puerto de Pasaia. - DAVID VICENTE FOTOGRAFO

SAN SEBASTIÁN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Pasaia han decidido, de mutuo acuerdo, en el marco de la negociación técnica del Plan de Empresa 2027, mantener el programa de inversiones correspondiente a los ejercicios 2026 y 2027 presentado originalmente por la APP. Ambas anualidades totalizan un importe de más de 29 millones de euros a invertir "a corto plazo" en el puerto guipuzcoano.

Se trata de los años que representan "compromisos firmes" de inversión en términos de dotación presupuestaria, tanto para el ejercicio en curso (2026) como para el próximo año presupuestario (2027), "sin más que reajustar ligeramente el calendario de algunas actuaciones para que se reflejase de manera más realista el estado de avance y el grado de cumplimiento esperable para las mismas".

Según han explicado desde Puertos del Estado, en un horizonte de medio plazo se ha acordado conjuntamente retrasar el desarrollo de la inversión denominada "Adecuación del canal de Lezo" (15 millones de euros, originalmente en 2029-2030 y que pasarían a 2031), "toda vez que ha surgido recientemente la posible necesidad de llevar a cabo ciertas tramitaciones ambientales que posiblemente supongan una demora respecto de los calendarios originalmente estimados".

En cualquier caso, tal y como han apuntado, se ha acordado mantener las partidas presupuestarias relativas a la redacción del proyecto y de los estudios técnicos necesarios para una "correcta definición y tramitación" de la iniciativa, de tal manera que se continúe avanzando en este sentido.

Asimismo, en la reunión técnica del Plan de Empresa se ha decidido priorizar el desarrollo de otros proyectos relevantes con impacto a corto plazo en la operativa del puerto por su afección directa a los tráficos existentes, como son las actuaciones a llevar a cabo en los muelles de Molinao y Buenavista este.

RETRASO

En esa línea, han señalado que las actuaciones que ahora mismo han sufrido cierto retraso "estaban previstas en horizontes de medio plazo (2029 y siguientes)", por lo que presentaban calendarios de ejecución más allá del próximo ejercicio presupuestario 2027, "siendo por tanto susceptibles de revisarse en futuros ejercicios en función del avance técnico, administrativo y ambiental que vaya experimentando cada iniciativa".

Puertos del Estado ha incidido en que el escenario presupuestario que se acuerde debe, en todo caso, "fundamentarse en la necesidad de garantizar la sostenibilidad económico-financiera" de la Autoridad Portuaria de Pasaia, "conforme marca la legislación vigente, en escenarios de corto, medio y largo plazo".

A día de hoy, la inversión prevista en el puerto de Pasaia para el período 2026-2030 ascendería a 43 millones de euros, cifra que en cualquier caso "debe aún cerrarse definitivamente y acordarse entre las partes en las reuniones a celebrar antes de cerrar de forma definitiva" el Plan de Empresa 2027.