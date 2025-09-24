Los Punsetes, León Benavente, Triángulo de Amor Bizarro y Toundra actuarán en MAZ Basauri 2025

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Punsetes, León Benavente, Triángulo de Amor Bizarro y Toundra actuarán en la decimotercera edición del MAZ Basauri, que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre. Un día antes se llevará a cabo el segundo encuentro 'Mujeres e industria musical', organizado por Rockein, MAZ Basauri y Marienea.

Según ha informado el Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia), los gallegos Triángulo de Amor Bizarro compartirán escenario con Los Punsetes el sábado, 8 de noviembre, en el Social Antzokia. Completará la jornada del sábado 8 en el Social Antzokia Edgar Allan Pop, banda creada por la alavesa Beatriz Álvaro y el madrileño Jaime Buenaventura, que recientemente ha ampliado su formación a quinteto y que, tras hacerse con el premio Eskarabillera en la edición 2024 de Rockein, presentará sus nuevas canciones en el MAZ.

La jornada del viernes 7 de noviembre en el Social Antzokia estará encabezada por León Benavente. El nombre destacado de la programación musical gratuita de la calle del sábado, 8 de noviembre, será el de Rubia. Su último trabajo, 'Only For Lovers' fue publicado en 2020, pero su gira de presentación nunca tuvo lugar debido a la pandemia. Acompañando a Rubia en la programación gratuita de la tarde del sábado estarán otros dos proyectos premiados en Rockein 2024: Monday Potions (mejor banda Hego Uribe) y Ben Santana (ganador categoría Principal).

El concierto de la cuarta premiada de Rockein el año pasado, la cantautora basauriarra Maialen Ibarra, encabezará los espectáculos incluidos en Txiki MAZ, el sábado a partir de las once y media de la mañana.

Dentro de la programación familiar del MAZ también se incluirá la obra de teatro 'J.M. Brutal'. Dirigida y protagonizada por el actor Iñigo Iraultza, la obra trata sobre Joxe Mari, un heladero de Getaria, que en junio de 1943 fue capaz de parar durante 11 días la II Guerra Mundial: las únicas armas que utilizó fueron sus sorbetes gélidos y una inocencia más grande que el mar Cantábrico. La obra transcurrirá, principalmente, en euskara.

Completará la programación de Txiki MAZ un clásico del evento, Mr. Chase, que impartirá un pequeño taller de DJ para niñas y niños y que compartirá sesión de DJ con Reyes Torío, getxotarra afincada en Barcelona desde los 90 y una de las primeras mujeres que ha ocupado casi todos los roles existentes dentro de la industria musical: artista (Dinamita pa los Pollos), fundadora y directora de discográfica (Al.leluia Records), productora musical, programadora (BAM, Stash Club en Apolo), consultora (Gibson), directora de festival (%100 Girl Power), directora y locutora en radio (Ciba On Air) y, cómo no, DJ en algunos de los festivales de rock más importantes del Estado.

'MUJERES E INDUSTRIA MUSICAL'

Por último, la víspera de la primera jornada de MAZ Basauri 2025, el jueves 6 de noviembre, a las 18.00 horas, tendrá lugar en Marienea, la Casa de las Mujeres de Basauri (Kareaga Goikoa, 54) la segunda entrega de 'Mujeres e industria musical'.

Se trata de un ciclo de charlas de carácter anual organizado por Rockein, MAZ Basauri y Marienea que busca compartir las experiencias de mujeres de la industria musical con otras mujeres, con el objetivo de promover una mayor presencia femenina en el sector y sobre los escenarios. En 2025 las protagonistas serán la artista navarra La Furia; Ibone Iza, responsable de contenidos de BIME Pro; y Maite Alaña, directora de MAZ Basauri y Rockein. La charla estará conducida por la periodista y escritora Emilia Arias (TVE, Pikara Magazine) y será de acceso gratuito.

Las entradas para los conciertos de MAZ Basauri en el Social Antzokia están ya a la venta en socialantzokia.eus, la taquilla del propio teatro o en la red Kutxabank a un precio de 12 euros más gastos en venta anticipada y 15 euros el mismo día del concierto, en taquilla. Las localidades del teatro serán, como siempre, de pie y habrá servicio de barra a precios populares.