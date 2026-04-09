Queda en libertad provisional un detenido por supuesta agresión sexual a una joven en Santurzi el lunes

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años, detenido el pasado lunes por la Ertzaintza en Santurtzi (Bizkaia) por supuesta agresión sexual a una joven de 19 años, ha quedado en libertad provisional tras comparecer en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Barakaldo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, los hechos ocurrieron el lunes pasado cuando una joven de 19 años denunció ante la Ertzaintza que había sido víctima esa misma mañana de una agresión sexual. Los agentes detuvieron ese mismo día al sospechoso para ponerlo a disposición judicial.

Por su parte, la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Barakaldo acordó la libertad provisional del detenido, con la obligación de comparecer periódicamente en el Juzgado. Además, decretó orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima, tal como han explicado fuentes judiciales.

El Ayuntamiento de Santurtzi ha convocado una concentración para este viernes, a las 12.00 horas frente al Consistorio, en repulsa por estos hechos y para denunciar todas las expresiones de violencia contra las mujeres.