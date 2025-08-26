Quevedo actuará el 4 de septiembre en Bilbao dentro de su gira "Buenas Noches Tour España"

BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Quevedo llegará a Bilbao el 4 de septiembre con su "Buenas Noches Tour España" y las entradas para su actuación agotadas. La capital vizcaína es una de las únicas siete ciudades en las que el artista canario presentará su nuevo gran show. Hasta la fecha ha actuado en febrero en Madrid y en mayo en Gran Canarias. Los próximos conciertos se desarrollarán en Barcelona, Málaga, A Coruña y Valencia.

El cantante llevará su nuevo espectáculo al escenario del Bizkaia Arena, ubicado en el BEC de Barakaldo. Se trata, según la promotora getin, de "una producción de primer nivel, con un despliegue visual y sonoro a la altura de las grandes estrellas internacionales".

Quevedo publicó a finales del pasado año "Buenas noches", su "esperado segundo álbum de estudio". Se trata de un disco que refleja "una nueva perspectiva de la vida y del mundo que lo rodea", y que ha tenido "una espectacular acogida" entre el público, "pulverizando", con 12,2 millones de escuchas-, el récord de Spotify España en las primeras 24 horas, que tenía el propio Quevedo con su primer disco, "Donde quiero estar".

En concierto en el BEC, la única cita en Euskadi, los éxitos más populares y los del último álbum de "uno de los artistas urbanos más escuchados del país".