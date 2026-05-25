Quince jóvenes talentos de la gastronomía que trabajan en Euskadi, entre los 100 Jóvenes Talentos destacados de BCC - BCC

SAN SEBASTIÁN, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 jóvenes talentos de la gastronomía que trabajan en Euskadi han sido elegidos en la cuarta edición de 100 Jóvenes talentos de la Gastronomía (100JTG) de Basque Culinary Center (BCC), una selección de profesionales menores de 30 años que "componen una mirada multidisciplinar y actual" del sector.

Los integrantes de esta nueva lista se han reunido en una jornada en San Sebastián, primero en BCC, donde han compartido sus proyectos e ideas a través de diferentes actividades y dinámicas, y después en GOe Gastronomy Open Ecosystem, donde se clausurará el encuentro con la entrega de los reconocimientos.

En esta cuarta edición figuran quince jóvenes talentos que trabajan en el País Vasco en distintas categorías: Jara Domper, Elene Albizuri, Aitor Balerdi, Caribay Bolivar, Laura Tamayo, Aritz Eizagirre, Eñaut Gurrutxaga, Ander Abaitua, Paolo Herranz, Agustina Lara Sosa, Marina Selina, Unai Arrieta, Aaron McAllister, Julen Lavado y Rogerio Montesinos.

Esta iniciativa de Basque Culinary Center surgió en 2020, cuando se presentó la primera edición de la lista. La recopilación parte de una selección de perfiles realizada a través de una prospección e investigación desarrollada durante meses por el equipo de la facultad de ciencias gastronómicas, que en esta edición se ha completado con la nominación vía formulario web abierta a que cualquier persona del sector pudiera proponer nombres que podían formar parte de la recopilación.

Los integrantes abarcan un gran abanico de perfiles que se distribuyen en las siguientes categorías: Restauración, Producción, Vino y Bebidas, Divulgación y Comunicación, Startups, Investigación, Panadería y Pastelería y nuevos perfiles profesionales.

"Hoy celebramos con enorme ilusión una nueva edición en la que reconocemos la innovación, la energía y el compromiso de profesionales menores de 30 años que ya están dejando una huella relevante en la gastronomía. Este encuentro pretende seguir fortaleciendo la comunidad, la visibilidad y el reconocimiento al talento joven", ha afirmado el director General de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega.

Según han explicado desde BCC, la cuarta edición de la recopilación 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía "confirma una transformación profunda en el ecosistema culinario". Frente a años anteriores, "el protagonismo ya no recae únicamente en quienes lideran negocios de restauración: emerge una generación que diversifica el sector y lo expande hacia nuevos espacios".

Así, se consolidan perfiles dedicados a la innovación, la comunicación, y la investigación. Al mismo tiempo, se afianzan tendencias contemporáneas como "la casualización gastronómica, la visión artesanal de la cocina, y el compromiso real con la sostenibilidad, junto con la creciente importancia de la divulgación y el pensamiento crítico como motores de cambio dentro del sector", han apuntado.

En 2026, la restauración representa un 25% de la lista. Este grupo incluye tanto emprendedores que han abierto sus propios restaurantes como profesionales empleados en negocios hosteleros -incluidos espacios de alta cocina, varios de ellos triestrellados-, con perfiles tanto de cocina como de sala.

Por su parte, los cinco negocios de restauración abiertos por jóvenes emprendedores demuestran que no existe un único modelo a la hora de poner en marcha un restaurante propio, ya sea a través de formatos más relajados, de casas de comidas reinterpretadas o de propuestas de alta cocina expresadas con un lenguaje cercano.

El sector del vino y las bebidas alcanza el 21% -siete puntos más que en 2024- e incluye desde bodegueros, viticultores y enólogos hasta creadores de nuevas bebidas, sumilleres y profesionales de la coctelería. Por su parte, los productores representan un 16%, el doble que en la edición anterior, reflejando el avance de jóvenes vinculados al Primer Sector.

La pastelería y panadería mantiene un 8%, con perfiles que abarcan desde pasteleros de alta cocina hasta emprendedores con obradores propios, además de casos de relevo generacional. La categoría de nuevos perfiles profesionales alcanza el 15% y evidencia la amplitud de oficios emergentes: diseño aplicado a la gastronomía, eventos, consultoría, fotografía gastronómica, artesanía, fermentados como modelo de negocio, food planning o calidad y seguridad alimentaria.

A su vez, la Divulgación y Comunicación se consolida como categoría independiente con un 7% con la búsqueda de nuevos contextos, plataformas y formatos para comunicar gastronomía con un lenguaje "actual, directo y accesible se afianza como rol e incluso como especialización profesional con creadores de contenido, tiktokers, podcasters, instagramers, editores de medios propios o periodistas en agencias de comunicación".

La vertiente más científica y tecnológica de la gastronomía está representada en la lista por dos categorías: Investigación, con un 5%, perfiles investigadores y científicos en aspectos como la nutrición y la dietética, los fermentados, el análisis sensorial de alimentos y la generación de nuevas bebidas y alimentos, la ingeniería agroalimentaria o la docencia, entre otros; y 'Startups', con un peso del 3%, a través de proyectos variados sobre gestión hostelera o nuevos alimentos.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

En cuanto al género de la selección en 2026, un 57% son hombres y un 43% mujeres. El peso femenino es mayor en oficios y proyectos ligados a la Divulgación y la Comunicación (un 57% son mujeres), Investigación (60%) y Nuevos perfiles profesionales (60%). En cambio, hay más perfiles masculinos en Productor (68,7%), Restauración (72%), Sector del vino (61,90%) y Start Ups (75%).

Desde el punto de vista geográfico, Cataluña es la comunidad con mayor peso, con 22 perfiles, seguida por la Comunidad de Madrid (16), País Vasco (15) y Castilla y León (11). Además, hay tres jóvenes que trabajan en negocios ubicados fuera de España. Un 23% de la lista 100JT son alumni de Basque Culinary Center.