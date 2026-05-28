Presentación del ciclo 'Abierto por Concierto' - DFA

VITORIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Quique González, Andrés Suárez, Kuttune y Julie Rouault protagonizan la nueva edición del ciclo 'Abierto por Concierto' que se celebrará en la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz en julio (días 17 y 18) y en septiembre (días 4 y 5), en el Pórtico, a partir de las 20.00 horas.

La Fundación Catedral Santa María ha presentado esta mañana este programa artístico que constituye una apuesta y compromiso de la Fundación Catedral, en la que la Fundación Vital Fundazioa es colaborador principal.

El acto de presentación de esta iniciativa ha contado con la presencia de Ana del Val, diputada de Cultura de la Diputación Foral de Álava, Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Fundación Vital Fundazioa, y Jon Lasa, gerente de la Fundación Catedral Santa María. También ha estado presente Gustavo Muñoz, responsable de la Asociación Jazzargia que colabora en la organización de 'Abierto por Concierto'.

El cantautor Quique González tocará el 17 de julio en un concierto "entre el rock de raíz americana y la canción de autor" que "destaca por una narrativa que explora lo cotidiano y las emociones con sensibilidad única".

Un día después será el turno del Andrés Suárez, figura destacada de la canción de autor contemporánea, "construida desde la cercanía con el público", que "se define por letras honestas que exploran el amor, las dudas y las vivencias personales con sensibilidad directa".

Kuttune, proyecto colectivo de gran riqueza sonora, una de las propuestas más singulares de la música de raíz actual, actuará el 4 de septiembre. Dirigido por la percusionista y cantante Nerea Quincoces, reúne a varios músicos en una formación que combina tradición, investigación y creación propia.

Un día después actuará Julie Rouault, cantante y compositora "de gran sensibilidad" que "desarrolla una propuesta marcada por la delicadeza, la introspección y una cuidada atmósfera sonora".

Los abonos para los cuatro conciertos salen a la venta a un precio de 50 euros y, a partir del 22 de junio, también pueden adquirirse las entradas para los conciertos.

El público general podrá comprar sus 'tickets' a 20 euros para los conciertos de Quique González y Andrés Suárez, y a 12 euros para las citas musicales con Kuttune y Julie Rouault.