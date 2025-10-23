El rally de clásicos del RACVN unirá Hondarribia y Zumarraga en un recorrido de 256 kilómetros con 70 vehículos

SAN SEBASTIÁN, 23 (EUROPA PRESS)

La 26 edición del Rally Vasco Navarro Histórico-Memorial Ignacio Sunsundegui, el rally de coches clásicos del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), se celebrará este próximo sábado y unirá las localidades guipuzcoanas de Hondarribia y Zumarraga en un recorrido de 256 kilómetros en el que participarán 70 vehículos.

El alcalde de Zumarraga, Mikel Serrano, y el director deportivo del RACVN, Iñigo Cuesta, han presentado los detalles del rally, que saldrá del puerto deportivo de Hondarribia a las 11.00 horas y finalizará sobre las 18.30 horas en Zumarraga. Los participantes realizarán un recorrido por carreteras vascas y navarras que se desvelará el sábado por la mañana.

El Rally Vasco Navarro Histórico-Memorial Ignacio Sunsundegui es un rally de regularidad organizado por el RACVN en el que participan vehículos clásicos. Participan automóviles con más de 30 años de antigüedad (anteriores al 25 de octubre de 1995), agrupados en diferentes categorías en función de la antigüedad del vehículo.

También, y a criterio del organizador, pueden ser admitidos vehículos con más de 25 años por su palmarés, interés histórico o deportivo. Los participantes deberán completar un recorrido total de 256 kilómetros por carreteras vascas y navarras, de los cuales 178 kilómetros se corresponden con los ocho tramos de regularidad (el 70% del total del recorrido).

El rallye comenzará a las 11.00 horas en el Puerto Deportivo de Hondarribia, en el lado del edificio de la capitanía con la salida del primer participante, y finalizará a las 18.30 horas del mismo día en la Plaza de Euskadi en Zumárraga. A las 19.30 horas aproximadamente tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios. En estos dos lugares permanecerán los vehículos expuestos antes de comenzar el rally y al finalizar el evento.

El rally de regularidad se celebra en carreteras abiertas al tráfico por lo que, tal y como han precisado, los participantes deben compartir la carretera con el resto de los usuarios y respetar las normas de tráfico. "No es una prueba de velocidad, sino de conducción regular en base a una velocidad media preestablecida por la organización", han añadido.

CONCENTRACIÓN

De manera paralela, este año se celebra por novena vez la Concentración de Vehículos Históricos RACVN, en la que pueden tomar parte el mismo tipo de vehículos, con la diferencia de que en este caso los participantes no compiten en la modalidad de rally, sino que únicamente se concentran y comparten el recorrido con los participantes. En esta edición, la concentración tiene la misma longitud y el mismo recorrido que el rally.

En 2025 se cumplen 17 ediciones ininterrumpidas en las que el Rally Vasco Navarro Histórico cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zumarraga (a excepción del 2020, cuando por motivos de seguridad frente a la Covid19 no se pudo realizar la prueba).

En 2023 tampoco se celebró, y se sustituyó por el I Rally Centenario Circuito de Lasarte, en conmemoración de los cien años del emblemático circuito guipuzcoano y del centenario del RACVN, aunque esa prueba también pasó por Zumarraga.

En 2025 se está celebrando la VI Copa de Rallys de Regularidad del Norte (Copa CoRRen). El Rally Vasco Navarro Histórico - Memorial Ignacio Sunsundegui es la octava prueba del campeonato de un total de nueve pruebas puntuables. A falta de las dos últimas pruebas, Imanol Cengotita y Joseba Rodríguez (Peugeot 205 Gtx de 1986) encabezan la clasificación, con 172 puntos Imanol y 195 su copiloto Joseba.

Tras ellos, David Jiménez y Sara Martínez con 163 puntos (Audi 2.8Q Coupé de 1993), y Alberto Arronte y Óscar Lasarte con 103 puntos (Peugeot 205 Gtx de 1990). Además, Elena Sunsundegui, participará un año más en el rally en memoria de su padre, Ignacio Sunsundegui, con un Austin Mini Cooper del año 1963 -el vehículo más antiguo que tomará parte en esta edición-. Formará equipo con María Nicolarena, sobrina de Elena y nieta de Sunsundegui.