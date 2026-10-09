El rallye de clásicos del RACVN unirá Hondarribia y Zumarraga con la participación de 60 vehículos históricos

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SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rallye de regularidad de vehículos clásicos del RAC Vasco Navarro (RACVN), XXVI Rallye Vasco Navarro Histórico - Memorial Ignacio Sunsundegui, unirá este sábado las localidades guipuzcoanas de Hondarribia y Zumarraga con la participación de 60 vehículos históricos.

El rallye comenzará a las 10.30 horas en el puerto deportivo de Hondarribia. Los vehículos históricos (52 en la modalidad rally y ocho en la de concentración y el coche "0") permanecerán expuestos en ese lugar y poco a poco irán saliendo para completar el recorrido, que finalizará a las 18.30 horas en la Plaza de Euskadi en Zumarraga, donde posteriomente se llevará a cabo la entrega de premios.

El Rallye Vasco Navarro Histórico - Memorial Ignacio Sunsundegui discurre por carreteras de Euskadi y Navarra. Se trata de una cita clásica para los amantes y aficionados al mundo del automovilismo, y sobre todo para los aficionados a los vehículos clásicos.

En la prueba pueden participar automóviles con más de 30 años de antigüedad (anteriores al 10 de octubre de 1996), agrupados en diferentes categorías en función de la antigüedad del vehículo. También y a criterio del organizador podrán ser admitidos vehículos con más de 25 años por su palmarés, interés histórico o deportivo y/o por diversas participaciones en anteriores ediciones.

Los participantes deberán completar un recorrido total de 273 kilómetros, de los cuales 199 se corresponden con los ocho tramos de regularidad (el 73% del total del recorrido) con los que contará la prueba deportiva en esta edición.

Los rallyes de regularidad se celebran en carreteras abiertas al tráfico (los participantes deben compartir la carretera con el resto de los usuarios y respetar las normas de tráfico). No son pruebas de velocidad, sino de conducción regular en base a una velocidad media preestablecida por la organización, han recordado desde el RACVN.

De manera paralela, este año se celebra por novena vez la Concentración de Vehículos Históricos RACVN, en la que pueden tomar parte el mismo tipo de vehículos, con la diferencia de que, en este caso los participantes no competirán en la modalidad de regularidad, sino que únicamente se concentrarán y compartirán el recorrido con los participantes. En esta edición, la concentración tiene la misma longitud y el mismo recorrido que el rallye.

COPA CORREN

El club automovilista ha recordado que este año se está celebrando la VIII Copa de rallyes de regularidad del norte (Copa Corren). El Rallye Vasco Navarro Histórico - Memorial Ignacio Sunsundegui es la sexta prueba del campeonato de un total de siete pruebas puntuables.

A falta de la última prueba, Jesús Alberto Arronte y Oscar Lasarte (Peugeot 205 Gtx de 1986) encabezan la clasificación. Tras ellos Manu Vidaurreta y Juan Luis Silanes (Ford Escort MK I de 1975). Además, Elena Sunsundegui, participará un año más en el rallye en el que se recuerda a su padre, con un Austin Mini Cooper del año 1963 (el vehículo más antiguo que tomará parte en esta edición) y formará equipo con María Nicolarena, sobrina de Elena y nieta de Sunsundegui.