Ramiro González celebra la aprobación por "amplísima mayoría" de la nueva Norma Foral de Concejos de Álava

VITORIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha celebrado la aprobación, por "amplísima mayoría" en las Juntas Generales, de la nueva Norma Foral de Concejos, que actualiza el marco de funcionamiento de estas instituciones históricas y lo adapta a la realidad actual del territorio.

González ha afirmado, a través de un comunicado, que "por fin, después de una tramitación larga y compleja, las Juntas Generales han aprobado la nueva Norma Foral de Concejos", algo que --según ha dicho-- supone "una extraordinaria noticia para todos los que vivimos en un concejo".

El diputado general ha puesto especialmente en valor el amplio consenso que ha acompañado la aprobación del nuevo texto. González ha recordado que la norma ha contado con una "amplísima mayoría" y con la participación de quienes han querido contribuir a enriquecer su contenido y formar parte del acuerdo.

En este sentido, ha lamentado que EH Bildu haya decidido finalmente "quedar al margen del consenso" y votar en contra de la norma, tras apartarse "de forma unilateral del acuerdo alcanzado en su día".

Más allá de las diferencias políticas, González ha subrayado la trascendencia de la aprobación de una norma que permitirá "mejorar la gobernanza de los concejos y responder de una forma más adecuada a las necesidades de las personas que viven en ellos".

Los concejos constituyen una de las principales singularidades institucionales de Álava y desempeñan un papel esencial en la organización, la gestión y la vida cotidiana de numerosos núcleos de población del territorio. La nueva norma foral permite actualizar su marco normativo preservando su identidad y su carácter histórico.

El diputado general ha querido reconocer el trabajo y la colaboración de todas las personas y grupos que han participado en el proceso de elaboración y aprobación de la norma. "Es un logro compartido por todos y todas quienes han colaborado en su aprobación", ha señalado.