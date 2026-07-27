Ramiro González dice que está "muy cerca" el acuerdo sobre Guardian aunque no está cerrado y quedan "flecos"

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BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha afirmado que está "muy cerca" el acuerdo para reflotar Guardian, que cerró su planta en 2025, aunque todavía "no está cerrado y quedan flecos". Por otra parte, confía en que, antes de que concluya el año, se cierre la operación para la venta del Buesa Arena al grupo Baskonia-Alavés.

En una entrevista a Radio Vitoria, González ha puesto en valor el trabajo desarrollado en la mesa de Aiaraldea, donde se ha trabajado "con lealtad, con discreción, y siempre con buena voluntad". Cree que se han logrado "unas muy buenas conclusiones", que pretenden constituir un "mínimo común" de todos estos agentes en torno a lo que hay que hacer para garantizar que haya un futuro industrial en distintos ámbitos.

El diputado general de Álava ha destacado que esas conclusiones también incluyen algunas actuaciones y se cita el sector ferroviario como una "oportunidad para el futuro de Aiaraldea", y se habla de hacer una política conjunta de suelo industrial en la comarca, ya que su falta de disponibilidad "en las condiciones que las empresas necesitan" es uno de los problemas de la comarca.

Según ha apuntado, ahora mismo hay proyectos en marcha que exigen la búsqueda de suelo industrial y "no es fácil encontrar suelo industrial en Aiaraldea".

Ramiro González ha manifestado que se habla de Aiaraldea "con preocupación" pero ha señalado que en la comarca hay también "proyectos empresariales muy potentes" y sigue siendo una "comarca fundamentalmente industrial y con mucho futuro".

Según ha indicado, hay empresas que se están planteando la ampliación de instalaciones y les están pidiendo suelo "para crecer", aunque no ha querido dar nombres.

GUARDIAN

Sobre la situación de Guardian, una de las empresas de la comarca, ha reconocido que hay proyectos "muy complejos", y ha señalado que cuando se publicó que el acuerdo estaba "muy avanzado y cerca de cerrarse" no se hizo "ningún favor" y ya trasladó que "no se podían echar las campanas al vuelo".

El diputado general de Álava ha asegurado que ahora mismo siguen "muy cerca del acuerdo" pero todavía "no está cerrado ese acuerdo" porque "hay flecos pendientes".

"Lo importante no es que el acuerdo se produzca una semana antes o después, sino que el acuerdo final sea un buen acuerdo. Se sigue estando cerca de cerrar este acuerdo, pero yo vuelvo a hacer lo mismo que hice en aquel momento, pedir prudencia y discreción. Es la mejor manera de que esto llegue a buen término y que lo haga en un periodo razonable, además", ha añadido.

BUESA ARENA

Ante la memoria de Baskonia-Alavés que justifica la compra a la Diputación del Buesa Arena, ha señalado que este grupo les viene trasladando que quiere ampliar su actividad en ese entorno del pabellón Fernando Buesa, que "lo usa en exclusiva el club".

A juicio del grupo, ese espacio tiene algunas limitaciones y necesita una obra "importante" de modernización para "aprovecharlo mejor, generar recursos y, sobre todo, generar actividad casi todos los días del año".

En este sentido, el grupo les planteó la posibilidad de adquirir estas instalaciones, tanto el pabellón como el parking y desde la Diputación se hizo una reflexión, teniendo en cuenta que son unas instalaciones que no utiliza que la usa "en exclusiva un grupo privado".

Además, cree que, si hay que hacer unas inversiones importantes que la Diputación "prefiere no hacer", puede ser una buena idea que lo adquiera un grupo que tiene un proyecto empresarial "potente para el futuro y haga esas inversiones".

Según ha añadido, han puesto algunas condiciones como que "el precio sea realmente lo que vale", y que exista "un conseno político importante en torno a esa operación".

Ramiro Gónzalez ha indicado que el grupo Baskonia-Alavés ha dado comienzo al proceso legal de adquisición "planteando ya formalmente la voluntad de comprar" a través de una memoria.

El diputado general ha apuntado que ese informe lo tienen todos los grupos junteros, con los que se han reunido para ver su posición ante esta operación y, en su opinión, hay "un consenso político importante en Álava respecto a la importancia de que este grupo pueda seguir creciendo, pueda seguir teniendo una actividad importante para el futuro del territorio y también a que esta operación es necesaria para ese crecimiento".

Ramiro González ha señalado que hay un grupo político -Elkarrekin- que se "opone a esta operación y en el resto "ha visto una demanda de claridad y de transparencia en la forma en que se hace pero enteneiendo que es una operación buena para el territorio, para el futuro de nuestra economía, para un grupo que tiene necesidad de crecer y buena para la Diputación foral de Álava".

También ha manifestado que la sociedad debe saber que "ya se cuenta con los apoyos necesarios como para que, si las cosas se hacen con todas las garantías económicas y jurídicas, esta operación tenga un apoyo muy mayoritario dentro de la política alavesa".

González cree que van a cerrar la operación "bastante antes de que llegue a la campaña electoral", tras recordar que el proceso administrativo ya ha empezado, espera que se pueda cerrar antes de final de año.

AEROPUERTO DE FORONDA

Por último, ha subrayado que el aeropuerto de Foronda "necesita seguir creciendo" y, tras señalar que en 2015 no había ni un solo vuelo privado, ha afirmado que se está ya "cercar de los 500.000" con tres compañías operando.

El objetivo es seguir creciendo en destinos y en compañías, de manera que se superen los 500.000 y se vaya "dentro de unos años" al objetivo del millón de pasajeros "porque un millón de pasajeros es lo que consolida a un aeropuerto como un aeropuerto".

A su juicio, hay que ser "ambiciosos", y la política de impulso del aeropuerto "no se puede parar, como no se ha parado durante estos años".

El diputado general ha optado por mejorar ahora la zona de embarque y ya, en el marco del Dora (2032-2036) plantear el proyecto de ampliación y mejora de la terminal porque si no, en algún momento de estos años, el aeropuerto "tendrá que dejar de crecer, no porque no haya pasajeros, sino porque no haya instalaciones que lo permitan".

En relación al acuerdo sobre dependencia, ha recordado que era algo acordado en el Pacto de Investidura en 2023 y ha sido "muy largo en su gestación". Ha señalado que es "muy relevante" que sea un acuerdo en el seno de la Comisión mixta del Concierto porque, por lo tanto, está "blindado" y no se puede cambiar salvo otro acuerdo en la citada Comisión.

Ramiro González ha indicado que les va a ayudar a las diputaciones a afrontar el reto de cómo seguir abordando la necesidad de dedicar más recursos a las políticas sociales. Por lo tanto, les va a ayudar a a seguir incrementando ese presupuesto y ampliar los servicios y el número de personas que cuidan, además de "distribuir mejor" el presupuesto.

"Si ya no es necesario que la gran mayoría del crecimiento propio del presupuesto de la Diputación se dedica exclusivamente a dependencia, podemos hacer más carreteras, podemos destinar más dinero a la prevención de incendios y a la agricultura, podemos impulsar más el desarrollo económico, no porque no crezca con recursos propios el presupuesto de políticas sociales, que seguirá creciendo, sino porque nos permite distribuir mejor el incremento del presupuesto", ha indicado.

González ha señalado que el Consejo Vasco de Finanzas de octubre va a determinar la fórmula exacta de reparto de las cantidades que se recibirán, que no dependen del coeficiente de participación en el presupuesto, sino que "depende fundamentalmente del número de personas dependientes".