Ramiro González retoma en la Llanada Alavesa los encuentros con representantes del primer sector

Encuentro del diputado general de Álava, Ramiro González, con el primer sector en Alegría-Dulantzi. - DIPUTACIÓN DE ÁLAVA

VITORIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha retomado este lunes en Alegría-Dulantzi los encuentros con representantes del primer sector, en una segunda ronda de reuniones que da continuidad a las cuestiones planteadas por agricultores y ganaderos en las cinco celebradas durante la pasada primavera en distintas comarcas, según ha informado la Diputación.

En aquellos encuentros, el diputado general, acompañado por la diputada de Agricultura, Noemí Aguirre, tuvo ocasión de conocer la situación que atraviesan las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como las principales preocupaciones y propuestas trasladadas por sus profesionales. Al término de aquella ronda, se comprometió a mantener el contacto con las personas participantes y celebrar nuevas reuniones para abordar la evolución de las cuestiones planteadas.

Con ese objetivo, el encuentro de este lunes ha reunido en la Casa de Cultura de Alegría-Dulantzi a representantes de distintas organizaciones, cooperativas y explotaciones vinculadas a los cultivos extensivos. La reunión ha permitido retomar los asuntos abordados el pasado 31 de marzo, compartir información sobre su evolución durante los últimos meses y recoger nuevas aportaciones de las personas asistentes.

Entre otras cuestiones, se ha abordado la rentabilidad de las explotaciones y el incremento de los costes de producción, la situación de los regadíos, las necesidades de inversión, la diversificación de cultivos y el relevo generacional.

También se ha tratado la incidencia de las condiciones meteorológicas de este verano, especialmente las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, así como las dificultades que estas circunstancias han supuesto para la actividad agraria, ha explicado la Diputación.

El encuentro ha servido, asimismo, para intercambiar impresiones sobre los retos que afronta el sector en un contexto "marcado por la incertidumbre climática y económica" y sobre las necesidades de adaptación de la actividad agrícola y ganadera.