Ratifican la indemnización de 160.163 euros a un operario fallecido tras trabajar expuesto a amianto

ASVIAMIE pide "extremar medidas de seguridad" ante sustancias cancerigenas que causan "más muertes que los accidentes de trabajo"

BILBAO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la indemnización de 160.163 euros a un trabajador fallecido a los 73 años "a causa de las fibras de amianto inhaladas mientras trabajaba sin medidas de seguridad", tras desestimar los recursos que habían presentado Tubos Reunidos Group y Cofivacasa, que habían sido condenados a abonar esa cuantía como sucesores de Babcock Wilcox, según ha informado ASVIAMIE.

Desde la asociación de víctimas del amianto de Euskadi han explicado que el operario trabajó en Babcock Wilcox como electricista desde 1961 a 1992 y luego pasó a realizar la misma tarea en Productos Tubulares (actual Tubos Reunidos) hasta su jubilación.

Según ha explicado, el INSS reconoció su fallecimiento como derivada de enfermedad profesional y el Juzgado de lo Social Nº 9 de Bilbao estimó la demanda, condenando a Cofivacasa y Tubos Reunidos Group, como sucesoras de Babcock Wilcox, "a indemnizar solidariamente a la viuda y dos hijos del trabajador con 160.163 euros.

ASVIAMIE ha relatado que Cofivacasa recurrió alegando que el trabajador fallecido "no padece una enfermedad maligna asociada a la exposición al amianto" y Tubos Reunidos afirmando que "no hay constancia de la presencia de amianto en Productos Tubulares y que ella no puede ser condenada como sucesora de Babcock, ni existe obstáculo para la condena mancomunada en función del tiempo trabajado en cada una", tratando de "cuestionar la existencia de una sucesión empresarial y que, por tanto, la responsabilidad es solidaria y no mancomunada".

Sin embargo, ha remarcado la asociación vasca, la sentencia señala que "no cabe la individualización por periodos, pues ambas no comparecen a este pleito por haber incumplido normas de seguridad, sino en calidad de sucesoras de Babcock, con lo que no existe la posibilidad de acotar la responsabilidad según periodos trabajados".

"En definitiva, partiendo de un riesgo suficientemente conocido, no hay pruebas de que Babcock cubriera las medidas exigibles a la normativa de 1982, hecho que basta para considerar que omitió medidas en su momento, indicadas para el trabajo con amianto. Con la certeza o máxima probabilidad que, de haberse cumplido las medidas de seguridad exigibles, la enfermedad y el fallecimiento no se habrían producido", ha explicado.

Por todo ello, el TSJPV ha desestimado los recursos de ambas empresas a la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 9 de Bilbao, con imposición de costas a las recurrentes.

MÁS MUERTES QUE LOS ACCIDENTES

La Asociación vasca de Victimas del Amianto ha mostrado su satisfacción por la sentencia porque "desbarata, una vez más, el intento de las grandes empresas como Babcock Wilcox de exculpar su responsabilidad por el incumplimiento durante décadas de las medidas de seguridad con el amianto, causante de tanta enfermedad y muerte entre los trabajadores".

ASVIAMIE ha reclamado a las empresas "rigurosas medidas de seguridad frente a las sustancias cancerígenas presentes". "Es necesario tener en cuenta que, aun cuando los daños no aparecen de forma inmediata, causan muchas más muertes que los accidentes de trabajo, de cuyas consecuencias, antes o después, se verán obligadas a responder las empresas", ha concluido.