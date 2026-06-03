Reabierta la AP-8 en ambos sentidos en Maltzaga (Elgoibar), tras el accidente en el que han fallecido cinco personas

Trabajos en el lugar del accidente, a 3 de junio de 2026, en Elgoibar, Guipuzcoa, País Vasco (España). Los cinco ocupantes de una furgoneta han fallecido en la mañana de hoy en un accidente de tráfico registrado en la autopista AP-8, a su paso por la loca - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-8 ha sido reabierta a las 18.45 horas en Maltzaga, en Elgoibar (Gipuzkoa), tras el accidente ocurrido a primera hora de la mañana de este miércoles entre un camión y una furgoneta, en el que han perdido la vida cinco personas -policías forales de Navarra- y que ha mantenido la autopista cortada en sentido Bilbao durante mas de nueve horas.

Según ha informado Bidegi, se han tenido que emplear tres gruas para levantar el camion cisterna que ha quedado volcado atravesando la mediana, así como para retirar la furgoneta en la que viajaban las cinco victimas mortales.

Durante buena parte del día se han producido retenciones en ambos sentidos. La autopista ha quedado reabierta en ambos sentidos, aunque se mantiene el carril izquierdo cerrado en el punto kilométrico 69,5 para efectuar labores de limpieza de la vía y de reparación de la mediana afectada por el accidente.