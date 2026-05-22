Reabierta en su totalidad la A-8, en Muskiz (Bizkaia), sentido Cantabria, tras retirar el camión incendiado

BILBAO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-8 ha reabierto a las ocho y diez de la tarde todos sus carriles en sentido Cantabria, a la altura de Muskiz (Bizkaia), tras retirar una grúa un camión que se había averiado e incendiado a las cuatro menos veinte de la tarde, generando en las horas posteriores retenciones de hasta diez kilómetros de longitud que han llegado hasta Portugalete, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El incidente ha ocurrido a las cuatro menos veinte de la tarde cuando un camión que circulaba por la A-8, en Muskiz, se ha averiado y ha cogido fuego. Dotaciones de bomberos han acudido al lugar para sofocar las llamas, lo que ha obligado a cortar la vía en sentido Cantabria, generándose numerosas retenciones por el intenso tráfico de un viernes por la tarde hacia la comunidad vecina.

De inmediato se han generado atascos de diez kilómetros de longitud hasta Portugalete. Una vez extinguido el fuego, se ha abierto un carril y a las seis y media de la tarde quedaba aún cortado el carril derecho de la A-8 y se mantenía el atasco. Las retenciones han afectado también a la carretera vieja, la N-634 y la BI-734, en sentido Cantabria.