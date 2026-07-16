Realizan pintadas en Getxo (Bizkaia) en las que llaman "asesinos" a la Ertzaintza y a quienes opositan a ertzainas

Pintas amenazantes contra la Ertzaintza en Getxo - EAJ-PNV

BILBAO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un frontón del barrio de Algorta de Getxo, en Bizkaia, ha aparecido este jueves con pintadas insultantes contra la Ertzaintza y contra quienes opositan para ser agentes de la Policía Vasca, a los que llaman "asesinos".

El BBB y la organización municipal del BBB de Algorta han condenado a través de las redes sociales estas pintadas aparecidas junto al batzoki, que califican de "inaceptables", y aseguran que no pueden quedarse callados ante estos insultos.

"Inaceptables las pintadas y amenazas contra la Ertzaintza en el batzoki de Algorta. Las actitudes de este tipo no deben de tener cabida en nuestra sociedad. Mirar hacia otro lado tampoco es un comportamiento acorde con la defensa de los derechos humanos y la democracia", aseguran los jeltzales.

En las pintadas se califica de "asesinos" a la Ertzaintza, a "los amigos de la Ertzaintza y a los opositores" a entrar al cuerpo policial.