Hacienda alavesa - DFA

VITORIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La recaudación acumulada en Álava asciende a 1.012 millones de euros en el mes de abril, pero la Diputación Foral de Álava ha explicado que la recaudación de este año reflejada en el certificado de abril "no resulta comparable con la del ejercicio anterior", ya que la implantación del sistema SAP a la Hacienda Foral alavesa para modernizar y mejorar la gestión de los impuestos, conlleva "anticipar la contabilización de determinados ingresos".

Así lo ha trasladado en un comunicado, en el que ha señalado que, paulatinamente, se irá acompasando la contabilización de la recaudación de este año con la del año anterior y al final del ejercicio los certificados resultarán comparables.

"El certificado de recaudación recoge los ingresos contabilizados entre enero y abril. No obstante, la implantación del sistema SAP en la Hacienda Foral ha adelantado el momento de registro de parte de esos ingresos y ha distorsionado los ajustes con otras Diputaciones Forales. Por ello, la recaudación de este año no es directamente comparable con la del ejercicio anterior", ha reiterado.

La Hacienda Foral de Álava ha recaudado un total de 472,2 millones de euros en impuestos directos, 402,3 de los mismos, para obtener un total de 129,1 millones de euros más que el año anterior. En cuanto a las retenciones de trabajo, presenta una recaudación total de 453,1 millones de euros, 133,6 millones de euros más que el año anterior. Si bien de estos, 105 se corresponden con una contabilización anticipada de importes respecto al año anterior.

En el concepto cuota diferencial, este año se ha devuelto a los contribuyentes 12,8 millones de euros adicionales respecto al año anterior, con lo que la devolución neta ha ascendido 84,51 millones de euros.

Por su lado, la recaudación por el Impuesto de Sociedades ha ascendido a 58,6 millones de euros, 12,9 millones de euros más que el año anterior. Teniendo en cuenta que por la contabilización se han incluido un total de 6,7 millones de euros que el año pasado no se incluyeron, el importe alcanzado por este impuesto, a efectos de su comparabilidad con la recaudación del año anterior, sería de 51,9 millones de euros, lo que supondría un incremento del 13,48%.

En relación con el concepto de cuota diferencial se ha alcanzado un total de 31,8 millones de euros, eso es, 6,6 millones de euros más que el año anterior.

IMPUESTOS INDIRECTOS

Respecto a los impuestos indirectos, la Hacienda ha obtenido un total de 455,3 millones de euros. La institución foral ha expuesto que, mientras que, en los impuestos directos, no sujetos a ajustes con otras administraciones, el efecto es únicamente el derivado de la contabilización anticipada de ingresos, en los impuestos indirectos nos encontramos con "un efecto adicional".

En estos impuestos sujetos a ajustes con otras diputaciones, por una parte, el certificado refleja con un incremento de la recaudación propia, pero por otra, y como consecuencia de esa mayor recaudación, se presenta un menor ingreso por los ajustes provenientes de otras administraciones.

Tal y como se ha detallado, las diferencias de contabilización irán disminuyendo según avance el año, de forma que a final del mismo los certificados resultarán comparables y, en consecuencia, tanto el incremento de recaudación por la anticipación del ingreso, como la minoración de los ajustes desaparecerán.

En concepto de IVA, la recaudación propia ha ascendido en el periodo a 328,9 millones de euros, lo que significa que se han recaudado 179,9 millones de euros más que el año anterior. De estos 179,9 millones de euros, 134,4 millones se corresponden con el anticipo de la contabilización del ingreso, así que el hecho de registrar una mayor recaudación propia del IVA ha modificado de forma sustancial el importe de los ajustes por este impuesto. El año pasado se recibieron 78,8 millones de euros, mientras que este año se han abonado 50.400 euros a las otras Haciendas Forales.

La recaudación por el impuesto de Hidrocarburos a abril ha sido de 74,7 millones de euros. Incluyendo los ajustes, este impuesto presenta un incremento en su recaudación respecto a abril del pasado año de 2 millones de euros.

Centrándose únicamente en la recaudación propia, el incremento es de 4,4 millones de euros. A esta recaudación propia hay que añadir el importe de los ajustes entre las Diputaciones Forales que, en este caso, ha sido 3 millones inferior al del año pasado.