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SAN SEBASTIÁN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La recaudación acumulada en Gipuzkoa se ha incrementado un 3,8% en relación con el mismo periodo del año anterior. En total, se han recaudado 5.233 millones de euros hasta octubre, 191 millones más en términos interanuales.

Los ingresos íntegros han aumentado un 3,4% y las devoluciones un 2,3%. La recaudación líquida de los impuestos directos ha aumentado el 9,3%, la de los impuestos indirectos ha disminuido el 2,6% y la de los ajustes con el Estado ha aumentado el 3,0%.

Según ha informado la Hacienda foral, la evolución positiva registrada hasta octubre se explica, por una parte, por el incremento de los ingresos en las retenciones sobre rendimientos del trabajo, las retenciones sobre ganancias patrimoniales, y los ajustes IVA e Impuestos Especiales Estado.

Por otra parte, entre los factores que han tenido un impacto negativo en la recaudación acumulada hasta octubre están la disminución de los ajustes territoriales por IVA e Impuestos Especiales.

Por tributos, en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), las retenciones sobre rendimientos de trabajo han aumentado un 4,5%, esto es, 85,7 millones de euros de incremento con relación al mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta todos los componentes, la recaudación líquida del IRPF ha aumentado el 6,9%, lo que supone 132,1 millones de incremento.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, los ingresos por cuota diferencial neta han aumentado 26,6 millones hasta octubre en relación con el mismo periodo de 2025. Esta variación tiene dos componentes, por un lado, los ingresos brutos han aumentado 20,4 millones; y por otro, las devoluciones han disminuido 6,2 millones de euros.

En referencia al IVA de gestión propia, la recaudación acumulada del IVA, en términos interanuales, ha descendido un 0,5% respecto al año anterior, lo que supone 6,3 millones de euros menos de recaudación. Los ingresos de Gipuzkoa han aumentado el 5,6%, es decir, 87,7 millones de euros más con relación al año anterior; las devoluciones en el territorio también han aumentado el 3,3%, un incremento de 24,8 millones de euros y los ajustes interterritoriales han disminuido el 13,7%, un decremento de 69,2 millones de euros.

"EVOLUCIÓN ESTABLE"

A este respecto, la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, ha explicado que la recaudación del IVA de gestión propia mantiene "una evolución estable", mientras que el descenso en la recaudación del IVA de los ajustes territoriales "se ha producido principalmente por las medidas estatales aplicadas en el IVA de Hidrocarburos o Generación Eléctrica".

En el apartado de Impuestos Especiales, la recaudación por el impuesto sobre las labores del tabaco ha aumentado el 1,2%, esto es, 1,4 millones de incremento. La recaudación por el impuesto sobre las transacciones financieras ha aumentado el 23,8%, 5,7 millones de incremento con respecto al año anterior.

La recaudación acumulada por ajustes con el Estado, respecto al año anterior, ha aumentado en 27,9 millones en el IVA y mejoran en 9,6 millones en impuestos especiales. De los ajustes con el Estado destacar el aumento del ajuste IVA y la mejora de los ajustes por labores de tabaco e hidrocarburos.

La diputada foral de Hacienda y Finanzas ha señalado que los datos de recaudación del mes de octubre "van en línea con las previsiones de cierre de anunciadas en el último Consejo Vasco de Finanzas". Así, ha afirmado que esperan cerrar el ejercicio "con un incremento del 5,3% respecto al año anterior, lo que supondrá recaudar 355 millones de euros más".