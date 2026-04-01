Recogen firmas para pedir una calle para el músico Rafael Berrio en San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de amigos del músico Rafael Berrio, fallecido el 31 de marzo de 2020, han iniciado una recogida de firmas para pedir a las instituciones donostiarras una calle que lleve su nombre y reconocer así la "contribución" del cantautor y darle un reconocimiento póstumo.

En el texto que acompaña la petición en la plataforma change.org, recuerdan que Rafael Berrio "fue más que un músico, fue un símbolo cultural para todos nosotros en Donostia-San Sebastián". "Su obra trascendió las notas de sus canciones y dejó una huella imborrable en la vida de muchos", añaden

En esa línea, destacan que, como vecino del barrio de Gros y "paseante" de Egia, Berrio compartió con ellos "su arte y su alma, reflejando siempre la esencia de nuestra ciudad en cada letra y en cada acorde". "No sería solo un gesto simbólico, sino también un homenaje merecido que serviría para perpetuar su legado y su vinculación con nuestra comunidad", subrayan.

A su juicio, "resulta enternecedor pensar en la posibilidad de renombrar una de nuestras calles de esos barrios en su honor". "Sin querer sonar cínicos, autómatas, escorpiones o Seráficos, bien podría aparecer su nombre en la placa de la "calle nueva"/"Kale Berria", una posible 'kale Berrio'", apuntan.

Asimismo, señalan que Rafael Berrio "nos dio tanto en vida que ahora es nuestro turno devolverle parte de ese amor" asegurándose de que "su nombre y su legado permanezcan vivos" en San Sebastián. "Cambiar el nombre de una calle es una acción concreta y, aunque pueda parecer pequeño, serviría como un silencioso pero poderoso testimonio de nuestra gratitud y aprecio", insisten.

Por todo ello, llaman a la ciudadanía a firmar la petición para instar a las autoridades donostiarras a que "reconozcan la contribución" de Rafael Berrio, para poder dar al artista "el reconocimiento póstumo que tanto merece".