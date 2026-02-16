Recogidos 59,3 litros/m2 de precipitaciones en Bermeo (Bizkaia), 51,2 l/m2 en Mallabia y 43,9 l/m2 en Mungia

Archivo - Vista del mar en Bermeo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Amike, en Bermeo (Bizkaia), ha registrado una precipitación acumulada hasta las siete de la tarde de este lunes de 59,3 litros por metro cuadrado (l/m2), mientras en Mallabia se han recogido 51,2 l/m2, en Mungia 43,9 l/m2 y en Lasarte 35 l/m2, según ha informado Euskalmet.

El Departamento vasco de Seguridad mantendrá activado hasta las nueve de la mañana de este martes el aviso amarillo por precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica, ya que se pueden acumular más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica. Se esperan chubascos moderados, persistentes y muy abundantes en la vertiente cantábrica.