Recomiendan evitar la circulación y actividades al aire libre en el Puerto de Vitoria por el incendio en Gardelegi

Incedio declarado este miércoles en el vertedero municipal de Gardelegi, en Vitoria. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

SOS Deiak ha recomendado evitar la circulación por la carretera A-2124, en el Puerto de Vitoria, salvo en caso de necesidad, así como la práctica de actividades al aire libre en las inmediaciones de esta zona mientras persista la presencia de humo por el incendio en el vertedero de Gardelegi.

El operativo conjunto de bomberos de Vitoria-Gasteiz y Araba sigue actuando sobre este incendio, que ha consumido la capa superficial de material combustible en la zona afectada.

Fuentes del Ayuntamiento de Vitoria han explicado que el fuego "se puede dar por controlado en el sentido de que no se va a extender". A partir de ahora, los trabajos se centrarán en actuar sobre zonas ya quemadas para sofocar parte de la combustión interna.

De esa forma, se espera poder dar paso a maquinaria pesada que permita una extinción completa. Desde el Consistorio se ha explicado que el viento ha rolado a norte, lo que evita que haya afectación significativa por humo a los pueblos cercanos.