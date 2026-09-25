Recomiendan no beber agua del grifo en Arrasate por una avería que ha introducido barro en el sistema de abastecimiento - AYUNTAMIENTO ARRASATE

SAN SEBASTIÁN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arrasate recomienda no beber agua del grifo ya que, debido a una avería en el suministro de agua del barrio de Zubillaga, la noche de este pasado jueves entró en el sistema de abastecimiento del municipio guipuzcoano agua sucia con barro.

Desde el Consistorio han explicado que, en cuanto se tuvo conocimiento de la incidencia, Gipuzkoako Urak comenzó los trabajos de reparación y, como medida preventiva, se ha recomendado a la ciudadanía no beber agua del grifo. El Ayuntamiento está colaborando para "solucionar el problema lo antes posible".

Según han señalado, este viernes todavía habrá problemas en el suministro de agua. Gipuzkoako Urak ha trabajado durante toda la noche en la limpieza del depósito de Arrasate y continúa con estas labores.

En cuanto finalice el proceso de limpieza del depósito, comenzará a enviar agua limpia a la red de abastecimiento de Arrasate. En ese mismo momento, el Ayuntamiento llevará a cabo la depuración de toda la red de suministro del municipio. Asimismo, se llevarán a cabo los análisis de potabilidad correspondientes para garantizar el buen estado del agua.

Así, hasta que el problema quede completamente solucionado y finalicen las labores de limpieza y depuración, se mantiene la recomendación de no beber agua del grifo.