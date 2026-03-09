Los recursos de atención a menores de Bizkaia siguen tensionados y crecen los casos de "familias autóctonas desbordadas"

Archivo - La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha advertido de que el sistema de atención a menores de Bizkaia continúa "tensionado" y, además de la llegada de menores migrantes no acompañados, se ha detectado un crecimiento "exponencial de familias autóctonas que están desbordadas y de problemas derivados de consumos, de enfermedad mental a edades muy tempranas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Etxanobe ha asegurado que la situación del sistema de atención de menores en Bizkaia sigue siendo "de excepcionalidad" ya que continúa "tensionado".

Además de la atención a menores extranjeros no acompañados que llegan al territorio, la diputada general ha señalado la necesidad de "ampliar el foco" porque, según ha indicado, en el Servicio de Infancia se están "viendo también realidades, últimamente, que están creciendo de forma exponencial, de familias autóctonas que están desbordadas, un incremento también de problemas derivados de consumos, de enfermedad mental a edades muy tempranas".

"Las realidades en esta materia son complejas y las necesidades. Y el número de personas, en este caso, que nuestro servicio de Infancia tiene que atender está creciendo de una manera preocupante", ha advertido, incidiendo en que es preciso "ser capaces de dar itinerarios y dar soluciones de vida, en este caso, para todos".

Así, ha apuntado que la de los menores migrantes es "una realidad", pero hay "muchas realidades distintas que todavía son desconocidas y que están sucediendo en estos momentos también".

Aunque no se "tienen las causas por las que esas necesidades están aumentando", ha señalado que sí que se ha podido "constatar" que "una realidad a la que el Servicio de Infancia y el departamento se están teniendo que enfrentar y adaptar con la generación de nuevos recursos".