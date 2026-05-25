La red de centros cívicos de Vitoria-Gasteiz se suma a la apuesta por una vida sin tabaco

Paseo Saludable - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La red municipal de centros cívicos de Vitoria-Gasteiz participará activamente en la 'Semana Sin Humo', que se celebra del 25 al 31 de mayo, con un programa de actividades comunitarias en distintos barrios destinadas a promover hábitos de vida saludables y sensibilizar a la ciudadanía, especialmente a la población infantil y juvenil, sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco.

Las iniciativas se desarrollarán en colaboración con Osakidetza, la Asociación Contra el Cáncer en Álava, las redes sociocomunitarias y entidades vecinales de los barrios, reforzando el trabajo conjunto en favor de la salud comunitaria.

En una nota, la concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa, ha subrayado que "los centros cívicos son espacios de encuentro y convivencia que también desempeñan un papel fundamental en la promoción de hábitos saludables", por lo que las actividades "acercan a la ciudadanía información rigurosa, fomentan la prevención desde edades tempranas y construyen entornos más saludables para todas las personas".

Fernández de Landa ha destacado el carácter colaborativo de las propuestas señalando que "la implicación de profesionales sanitarios, asociaciones, colectivos vecinales y recursos comunitarios demuestra la fuerza del trabajo en red para impulsar iniciativas que mejoran la calidad de vida de nuestros barrios".

Así, la red Anitznabarra se suma a las actividades con la organización de un 'Paseo Sin Humo', que tendrá lugar el jueves 28 de mayo. La actividad comenzará a las 17.15 horas en el centro cívico Ariznabarra y finalizará en BIZAN San Martín, donde las personas participantes encontrarán 'stands' informativos y una merienda saludable. La iniciativa está organizada por la OSI Araba, la Asociación Contra el Cáncer y la Red Anitznabarra.

Por su lado, el barrio de Ibaiondo celebra este lunes una 'ginkana', que se desarrollará entre las 17.30 y las 19.30 horas, en la plaza del centro cívico. La actividad está impulsada por la red sociocomunitaria de Ibaiondo, integrada por el Centro de salud Lakuabizkarra, la asociación vecinal Ibailakua, BIZAN, el equipo de educadores y educadoras de calle y el centro cívico. Además, contará con la colaboración de la Asociación Contra el Cáncer en Álava, que instalará un punto informativo durante la jornada.

Asimismo, el 28 de mayo, coincidiendo con las actividades de la 'Semana Sin Humo', el programa El Pilar en la calle --dentro de los actos de 20º aniversario del centro cívico y el polideportivo San Andrés-- contará con un puesto informativo de Osakidetza dedicado a la prevención del tabaquismo y la promoción de estilos de vida saludables.

BARRIO DE ZABALGANA

Por cuarto año consecutivo, el barrio de Zabalgana organizará una 'ginkana' educativa el miércoles 27 de mayo, entre las 18.00 y las 20.00 horas, en la plaza y la sala de encuentro del centro cívico. La actividad está promovida por profesionales del Centro de salud de Zabalgana, Osakidetza, la Asociación Contra el Cáncer en Álava, la Asociación de Donantes de Sangre, el Programa de Educación de Calle (PEC) y el equipo de zona de Zabalgana.

La propuesta incluye también distintos txokos en los que niños, niñas y familias podrán participar en actividades lúdicas y educativas relacionadas con la salud. Las personas menores recibirán un pasaporte que deberán completar obteniendo pegatinas de órganos saludables en cada una de las pruebas. Una vez finalizado el recorrido, recibirán un diploma acreditativo de su participación.

La jornada contará con un concurso de dibujo infantil abierto a la participación de los centros escolares del barrio y con la colaboración de la Asociación de Donantes de Sangre, que instalará su autobús informativo para sensibilizar sobre los efectos del tabaco en el sistema circulatorio.

Como novedad este año, dos payasas colaboradoras de Osakidetza dinamizarán la actividad mediante pequeñas representaciones y mensajes de sensibilización elaborados junto al equipo del centro de salud.

La iniciativa cuenta con el apoyo de distintas entidades y colaboradores locales. E. Leclerc aportará fruta para las personas participantes, la cuadrilla Siberiarrak financiará los premios del concurso de dibujo y diversas entidades comunitarias contribuirán al desarrollo de la jornada.