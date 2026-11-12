Red Eléctrica invierte casi 3 millones en ampliar la potencia de la subestación eléctrica de Abanto 400 kV, en Bizkaia

Subestación eléctrica de Abanto (Bizkaia) - RED ELÉCTRICA

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica ha invertido cerca de 3 millones de euros en los trabajos de ampliación de la subestación eléctrica de Abanto 400 kV, en Bizkaia, dirigidos a reforzar el suministro eléctrico en un área de gran actividad económica.

A través de una nota, la filia de Redeia ha informado de que la ampliación ha consistido en la implementación de dos nuevas posiciones.

La primera está dirigida a alimentar a empresas del entorno, como las ubicadas en el Parque Tecnológico de Abanto-Zierbena, y así contribuir a impulsar su competitividad; aunque, también, tiene como objetivo "reforzar" el suministro eléctrico de los municipios de la zona. La segunda posición da respuesta a la demanda de un gran consumidor industrial.

Con esta ampliación, Red Eléctrica busca impulsar la competitividad de la industria y posibilitar la actividad de nuevos proyectos que avanzan en el proceso de descarbonización de la industria vasca.

En palabras del delegado regional Norte de Redeia, Antonio González Urquijo, "una vez más, Red Eléctrica se anticipa a las necesidades del tejido industrial y empresarial vasco, con una infraestructura preparada para responder a los retos de su crecimiento y desarrollo" ya que, ha añadido, "contar con una red de transporte preparada es clave para impulsar la competitividad del territorio".

Tal y como ha subrayado, "la ampliación de la subestación de Abanto es un ejemplo de visión a largo plazo, que nos permite reforzar la seguridad y la capacidad del suministro eléctrico en un entorno estratégico para Bizkaia, facilitando el crecimiento de la actividad económica y el avance de la descarbonización".

Esta actuación, está incluida en la Planificación Eléctrica vigente, y en el listado de proyectos financiables por la Unión Europea - NextGenerationEU - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El resto de las inversiones que lleva a cabo Red Eléctrica en el territorio tienen como objetivo "mejorar el sistema eléctrico y acompañar a Euskadi en su proceso de consolidación como potencia industrial y de desarrollo económico sostenible".