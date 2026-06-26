La red de Haurreskolak incorpora cinco nuevos centros en septiembre

Archivo - Un niño pequeño entra por la puerta hacia el interior de las instalaciones de una guardería de Vitoria-Gasteiz. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ampliará la red del Consorcio Haurreskolak con la incorporación de cinco nuevos centros, ubicados en Bilbao, San Sebastián y Getxo, y 175 nuevas plazas que comenzarán a funcionar en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso 2026-2027.

"Esta ampliación permitirá seguir reforzando la oferta pública de atención educativa para niñas y niños de 0 a 2 años en distintos municipios de Euskadi y dar respuesta al incremento de la demanda registrado en los últimos años", ha explicado en un comunicado la Consejería.

En concreto, los nuevos centros que abrirán sus puertas a partir del próximo curso serán Haurrekola de Getxo - Kresaltsu, Haurreskola de Bilbao - Txurdinaga, Haurreskola de San Sebastián - Gros, Haurreskola de San Sebastián - Intxaurrondo Hegoa y Haurreskola de San Sebastián - Loiolako Erriberak.

Con motivo de la apertura de estas haurreskolas, se abrirá un plazo extraordinario de inscripción del 29 de junio al 8 de julio, dirigido a las familias de niñas y niños nacidos en 2025 y 2026.

Las solicitudes deberán presentarse de forma presencial en el ayuntamiento de cada municipio, que las remitirá al Consorcio de Haurreskolak para su gestión.

248 CENTROS

Con la incorporación de estas cinco haurreskolas, la red del Consorcio Haurreskolak alcanzará los 248 centros distribuidos por toda Euskadi, con una oferta de 9.133 plazas para el curso 2026-2027.

Desde Educación han destacado que la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-2 años), impulsada por el Gobierno Vasco, ha favorecido en los últimos años un incremento tanto de la demanda como de la matrícula, que actualmente alcanza las 7.013 niñas y niños escolarizados.

Asimismo, ha explicado que continúan los trabajos de construcción, ampliación o adecuación en distintos municipios. Actualmente se encuentran en ejecución actuaciones en Zamakola y Elejabarri (Bilbao).