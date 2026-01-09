Registradas rachas de 133 km/h en Bermeo y 106 km/h en San Sebastián

Archivo - Vista del mar en Bermeo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de Matxitxako de Euskalmet, en Bermeo, ha registrado en las primeras horas de la mañana de este viernes rachas de viento de hasta 133 km/h, mientras que la de Santa Clara, en San Sebastián, ha contabilizado 106 km/h y la de Oiz, en Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz, los 96 km/h.

En la costa vasca, el temporal ha dejado una altura de ola significante máxima a primeras horas de la mañana de 4,5 metros en el Puerto de Pasaia, según los datos aportados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Desde la nueve de la mañana de este viernes, Seguridad ha activado la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación, con una altura de ola significante que podría situarse entre 5 y 6 metros. Además, se ha establecido aviso amarillo por la posibilidad de que, debido a las características del oleaje y al intenso viento de oeste-noroeste, se produzcan salpicaduras y rociones en paseos y malecones.

La intensidad del viento ha llevado a activar, desde las seis de esta mañana y hasta el final de la jornada, el aviso amarillo en Euskadi ante la previsión de que se puedan superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en el litoral y durante las horas centrales del día (cuando se podría alcanzar más de 110 km/h).

También se ha activado a partir de mediodía el aviso amarillo por nieve, ya que la cota irá bajando desde los 1.000 metros a 700 o 900 metros por la noche, y se esperan espesores de 2 a 15 centímetros a 1.000 metros.

Están previstos en esta jornada chubascos débiles a moderados, más abundantes y generalizados durante la segunda mitad del día, cuando en la vertiente cantábrica pueden ser persistentes. Durante la tarde y la noche, es posible que se produzcan tormentas con granizo en la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral.

SÁBADO

Para este sábado, se mantiene hasta las doce del mediodía el aviso por nieve, con una cota de entre 700 y 900 metros, que irá subiendo durante la mañana hasta superar los 1.000 metros a partir del mediodía. Se esperan espesores de 2 a 15 cm a 1.000 metros.

Están previstos chubascos débiles a moderados, más abundantes en la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día, cuando localmente podrían ser persistentes, mientras que por noche tenderán a remitir. De madrugada, es posible que haya tormentas y granizo en la vertiente cantábrica, sobre todo en el litoral.

También se mantiene hasta las seis de la mañana la alerta naranja por riesgo marítimo-costero, dado que la altura de ola significante podría superar los 5 metros. Desde esa hora y hasta las nueve de la noche, la alerta se rebajará a aviso amarillo ya que la altura de ola significante irá descendiendo hasta situarse en torno a 3,5 metros por la noche.

Hasta las seis de la mañana, también permanecerá activo el aviso amarillo por impacto del oleaje en paseos y malecones de la costa vasca.