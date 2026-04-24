El registro al sorteo de dorsales de la Behobia-San Sebastián 2026 cierra con 41.533 aspirantes

Archivo - Mireia Guarner , ganadora de la categoría femenina de la 59ª Behobia-San Sebastián - B/SS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodo de registro al sorteo de dorsales de la Behobia-San Sebastián 2026 ha concluido oficialmente, alcanzando una cifra final de 41.533 registros confirmados. Con el registro ya cerrado, el proceso entra ahora en su fase decisiva para determinar quiénes ocuparán los 17.287 dorsales disponibles para esta edición.

Según han explicado desde el Club Fortuna, organizador de la carrera popular, la asignación de las plazas se llevará a cabo mediante un sorteo ante notario el próximo miércoles 29. "Este procedimiento garantiza la transparencia en el reparto de los dorsales entre todas las personas que completaron su registro en los plazos establecidos", han destacado.

Una vez realizado el sorteo, las personas que obtengan una plaza recibirán una notificación por correo electrónico para formalizar su inscripción definitiva. Por su parte, aquellos que no consigan dorsal, pasarán a formar parte de una lista de espera para cubrir posibles vacantes o bajas.