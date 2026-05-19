Renfe celebra los Foros Experiencia de Cliente con los usuarios de los servicios de Cercanías San Sebastián y Bilbao

SAN SEBASTIÁN 19 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha celebrado el Foro Experiencia de Cliente con usuarios de los servicios de los núcleos de Cercanías de Bilbao y de San Sebastián con el objetivo de "comprender la experiencia completa del viaje" desde el punto de vista del cliente, recogiendo de forma directa cómo viven las personas usuarias su día a día en relación con el servicio.

En las reuniones, celebradas el pasado día 12 en el edificio de Tabakalera, en la capital guipuzcoana, y el día 14 en la estación bilbaína de Abando, han participado diferentes usuarios de manera voluntaria.

Según han explicado desde Renfe, la selección de las personas participantes se lleva a cabo mediante sorteo entre las personas inscritas. Entre los asistentes se busca una representación "equilibrada" de viajeros habituales y ocasionales de toda la línea, representando usuarios de "las distintas zonas, servicios y realidades" del recorrido de Cercanías.

Así, la empresa mantiene reuniones con grupos de clientes de dichos servicios públicos con la intención de conocer la experiencia "integral" del viaje, poniendo especial foco en la percepción de la información al viajero, la gestión de incidencias, la señalización, la accesibilidad y la atención recibida durante el trayecto. Estas dinámicas permiten a Renfe identificar "necesidades reales y plantear mejoras en la experiencia" de viaje.