Renfe Cercanías ofrecerá plazas adicionales el 3 de abril para asistir al Vía Crucis viviente de Balmaseda

Archivo - Vía Crucis Viviente de Balmaseda (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe pondrá el próximo 3 de abril a disposición de los clientes plazas adicionales en trenes de Cercanías para presenciar la representación del Vía Crucis viviente y el resto de las procesiones que se celebran el mismo viernes en Balmaseda.

La hora prevista de comienzo del acto representativo es a las 9.30 horas y los primeros trenes desde La Concordia hacia la localidad encartada partirán a las 7.09, 7.42 y 8.15 horas. De regreso a Bilbao, los últimos trenes saldrán de Balmaseda a las 20.47, 21.29 y 22.35 horas.

El dispositivo para este viernes consiste en la puesta en marcha de cuatro trenes especiales en doble composición, y en el incremento de la oferta al duplicar las plazas de todas las circulaciones desde Bilbao con destino Balmaseda y regreso.

Según ha destacado Renfe, este dispositivo de aumento de plazas en transporte ferroviario contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13 (Acción por el clima), que insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.