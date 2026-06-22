Renfe establece un plan alternativo de transporte entre Bilbao y Arrigorriaga por las obras de la estación de Bidebieta

BILBAO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe establecerá un plan alternativo de transporte entre Bilbao y Arrigorriaga por las obras de la nueva estación de Bidebieta en Basauri que Adif ejecuta y que interrumpirán el tráfico ferroviario entre Arrigorriaga y Ollargan entre los días 4 y 9 de julio.

La empresa pública de transporte ha indicado en un comunicado que para garantizar la movilidad de los viajeros se pondrá en marcha un plan de transporte por carretera para los días afectados, dado que las obras de la nueva estación de Bidebieta en Basauri que Adif esta ejecutando interrumpirán el tráfico ferroviario entre Arrigorriaga y Ollargan entre los días 4 y 9 de julio.

Los trabajos afectarán de manera parcial a los servicios de la línea C-3 de Cercanías Bilbao Abando Indalecio Prieto - Orduña, así como a los de Larga Distancia.

Por ello, en el núcleo de Cercanías de Bilbao, se realizará por carretera en la línea C3 Bilbao-Orduña el tramo entre Arrigorriaga y Bilbao, en ambos sentidos entre los días 4 y 9 de julio. Por otro lado, a partir del 10 de julio, el acceso a la estación de Bidebieta se realizará por la plaza situada entre Avenida Agirre Lehendakaria y la calle Fauste

En cuanto a los servicios de Larga Distancia, entre los días 4 y 9 de julio, los trenes que conectan Bilbao con Barcelona realizarán por carretera el tramo entre Bilbao y Miranda de Ebro en ambas direcciones. De igual manera, los trenes entre Bilbao y Miranda de Ebro realizarán por carretera todo el recorrido.

Paralelamente, los trenes entre Bilbao y Madrid realizarán un transbordo por carretera entre Bilbao y Miranda de Ebro en ambas direcciones entre el 4 y el 9 de julio, así como un servicio del 10 de julio.

Los horarios podrán ser consultados en expositores de las estaciones de la línea afectada, en el canal de WhatsApp y en renfe.com, según ha indicado la empresa pública.