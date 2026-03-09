Renfe invertirá 3,2 millones en Euskadi dentro del Plan "A Punto" que prevé obras a corto plazo y de alto impacto

Archivo - Andenes de Cercanías de la Estación de Abando-Indalecio Prieto, a 28 de noviembre de 2024, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe invertirá 3,2 millones en Euskadi con la puesta en marcha del plan "A Punto, un programa de actuaciones de alto impacto en estaciones de Cercanías y Ancho Métrico que busca "mejorar de forma rápida y visible el estado de un número significativo de estaciones en el menor tiempo posible, revertir su deterioro y mejorar la experiencia de las personas viajeras".

En un comunicado, Renfe ha precisado que programa contempla una inversión total de 24,8 millones de euros que será distribuida en siete lotes, de los cuales 3,2 millones se destinarán a Euskadi.

En el País Vasco, la primera fase del plan "A Punto" comenzará con actuaciones sobre las estaciones de Balmaseda, La Herrera, Arakaldo Itsasondo y Legorreta. Entre las mejoras previstas destacan la mejora de vestíbulos, de la accesibilidad de las estaciones, renovación de los sistemas de iluminación o la renovación de fachadas.

En próximas fases, previstas dentro de este plan, se realizarán inversiones sobre las estaciones de Intxaurrondo, Basauri, Ametzola, Santa Águeda, Ibarra, Brinkola, Arbide, Ategorrieta, Bakiola, Artxube y Kastresana.

La inversión total prevista para este plan, que se desarrollará en 110 estaciones durante 18 meses entre 2026 y 2027 y comenzará a ejecutarse el próximo mes de mayo, es de 24,8 millones de euros. El coste de cada actuación oscilará entre los 100.000 y los 300.000 euros y está previsto que se lleven a cabo entre 12 y 18 actuaciones por territorio.

El acuerdo marco de obras recoge siete lotes, con Madrid y Barcelona con el mayor presupuesto, al contar con 4,8 millones de euros cada uno. El resto de la inversión se reparte entre los lotes de Andalucía, la zona Este, País Vasco, Asturias y Cantabria, y Galicia y zona Noroeste.