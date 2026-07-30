Renfe ofrecerá trenes especiales nocturnos para las fiestas de La Blanca en Vitoria-Gasteiz

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VITORIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe pondrá en marcha servicios especiales nocturnos entre Altsasu/Alsasua y Miranda de Ebro, con motivo de las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz, que se celebran del 4 al 9 de agosto, de mano de cinco trenes diarios, tres en sentido Altsasu/Alsasua-Miranda de Ebro y dos en sentido contrario, para facilitar los desplazamientos nocturnos durante las principales jornadas festivas de la capital alavesa.

El primer servicio partirá de Altsasu/Alsasua a las 22.15 horas con llegada a Miranda de Ebro a las 23.18 horas. Posteriormente, circularán otros dos trenes con salida de Miranda de Ebro, a las 23.30 y a las 2.00 horas, y llegada a Altsasu/Alsasua, a las 0.34 y 3.04 horas, respectivamente.

Completarán la oferta dos nuevas salidas desde Altsasu/Alsasua, a las 0.45 y 3.15 horas, con llegada a Miranda de Ebro, a las 1.48 y 4.18 horas.

Los trenes efectuarán parada en las estaciones de Araia, Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Vitoria-Gasteiz, Nanclares/Langraiz, La Puebla de Arganzón y Manzanos, reforzando así la conectividad ferroviaria de la Llanada Alavesa y su entorno durante las fiestas.