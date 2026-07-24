Renfe programa un transporte combinado con autobuses por las obras en Gipuzkoa desde este sábado al 18 de octubre

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SAN SEBASTIÁN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe programa un transporte combinado con autobuses debido a que las obras para la implantación del tercer hilo en la red ferroviaria de Gipuzkoa obligarán a interrumpir el servicio ferroviario en determinados tramos y horarios entre este sábado y el 18 de octubre, afectando a los servicios de Cercanías, Media y Larga Distancia.

Durante este periodo, las limitaciones se organizarán en distintas fases, en función del avance de las obras de Adif, lo que implicará variaciones en los tramos y horarios afectados, según ha informado en un comunicado.

Entre este sábado y el 18 de octubre quedará interrumpida la circulación entre las estaciones de Irun y Hernani. No obstante, durante seis semanas -del 7 de septiembre al 16 de octubre- se permitirá la circulación por la totalidad de la red de lunes a viernes entre las 4.30 y las 17.30 horas.

Además, este sábado y domingo se interrumpirá el tráfico entre Beasain y Brinkola por trabajos de Adif, mientras que entre Zegama y Brinkola habrá cortes en dos periodos: del 14 al 20 de agosto y del 24 al 29 de agosto.

También estos dos días, los trenes de Cercanías de San Sebastián circularán exclusivamente entre Hernani y Beasain en ambos sentidos. El resto del recorrido se realizará por carretera, con autobuses entre Irun y Hernani, así como entre Beasain y Brinkola.

Entre el próximo lunes 27 y el 18 de octubre, el servicio ferroviario permanecerá interrumpido entre Irun y Hernani. Durante este periodo, Renfe habilitará un servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones, en los dos sentidos, con paradas en Hernani, San Sebastián, Gros, Ategorrieta, Intxaurrondo, Herrera, Pasaia, Lezo-Errenteria, Ventas de Irun e Irun.

No obstante, entre el 7 de septiembre y el 16 de octubre se permitirá la circulación ferroviaria en toda la línea Irun-Brinkola de lunes a viernes, entre las 4.30 y las 17.30 horas. Fuera de esa franja horaria, el servicio se prestará de forma combinada, con tren y autobús.

MEDIA Y LARGA DISTANCIA

Los trenes de Media Distancia realizarán el trayecto por carretera entre Irun y Andoain del próximo lunes al 14 de agosto, del 20 al 28 de agosto y del 3 de septiembre al 18 de octubre.

Este sábado y domingo, del 15 al 19 de agosto y del 29 de agosto al 2 de septiembre, los transbordos por carretera se realizarán entre Araia e Irun. Los autobuses programados por Renfe prestarán servicio a las estaciones intermedias.

Asimismo, entre el este sábado y el 19 de octubre, los trenes que conectan Gipuzkoa con Madrid realizarán por carretera el tramo entre Irun y Tolosa o entre Irun y Vitoria-Gasteiz, en ambos sentidos y según las limitaciones de la infraestructura en cada fase. Los autobuses efectuarán parada en las estaciones intermedias correspondientes, como Donostia-San Sebastián, Tolosa o Zumarraga, en función de la afectación.

Por su parte, los servicios entre San Sebastián y Barcelona transbordarán entre la capital guipuzcoana y Tolosa o Pamplona dependiendo de la fase de las limitaciones en la infraestructura.

Algunos trenes podrán realizar ligeros ajustes en sus horarios para adaptarse a los transbordos por carretera. Los horarios se podrán consultar en renfe.com y en los canales de comunicación habituales con el viajero.