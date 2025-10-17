Renfe reforzará el servicio en la línea C4 este jueves con motivo de la fiesta de San Severino en Balmaseda

Archivo - Concurso de 'Putxeras' en la Plaza de San Severino de Balmaseda - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Cercanías de Renfe reforzará los trayectos de la línea C4 Bilbao-Balmaseda el próximo jueves, día 23, con motivo de la fiesta de San Severino de Balmaseda. Se duplicarán las plazas y se ofrecerán dos trenes especiales para dar cobertura a la celebración.

Según ha informado la entidad en un comunicado, se añadirá un tren especial que sale de Bilbao hacia Balmaseda a las 11.06 horas y otro en sentido contratio a las 13.13 horas. Ambas unidades harán paradas en las estaciones principales de la línea, pero no en todas, ha indicado.