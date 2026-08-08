Representantes de grupos de euskal dantza dan inicio a la Semana Grande de San Sebastián entonando el 'Artillero'

Cañonazo con el que han dado comienzo las fiestas de San Sebastián. - UNANUE - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Representantes de grupos de euskal dantza de la San Sebastián, junto a la Corporación Municipal, han protagonizado este sábado en las terrazas del Alderdi Eder del Ayuntamiento donostiarra el arranque de Aste Nagusia, al que se ha sumado también el futbolista Martin Zubimendi, reciente ganador del Mundial. Tras cantar el popular 'Artillero', el cañonazo ha dado inicio oficial a la Semana Grande de la capital guipuzcoana.

La previa al Cañonazo ha comenzado a las seis y cuarto con el recorrido '¡Vamos al cañonazo!' desde la plaza de la Trinidad por la Parte Vieja del Batallón de Honores de la Cofradía Vasca de Gastronomía con la banda de música Illumbe de Trintxerpe.

A las siete de la tarde en las terrazas del Alderdi Eder 48 representantes de ocho grupos de euskal dantza de la ciudad, en representación del conjunto de la red de danza donostiarra, han entonado el 'Artillero' antes del cañonazo y han invitado al público asistente a bailar todos juntos un 'Fandango' y un 'Arin Arin'.

Han participado en esta cita miembros de la danza tradicional vasca de la mano de Antiguotarra Dantza Taldea, Arkaitz Añorgako Dantzariak Taldea, Eskola Dantza Taldea, Gero Axular Dantza Taldea, Goizaldi Dantza Taldea, Trebeska Dantza Taldea, Herridantza Dantza Taldea y Kresala Dantza Taldea.

Además, se ha sumado al inicio de las fiestas donostiarras el futbolista Martin Zubimendi, invitado por el alcalde, Jon Insausti, junto al otro mundialista guipuzcoano Mikel Oyarzabal, que ha llegado posteriormente para ser ambos recibidos en el Ayuntamiento como homenaje.

Por otro lado, durante el acto de comienzo de la Aste Nagusia han podido verse algunas pancartas reivindicando las cenas solidarias a personas migrantes sin recursos que se ofrecían en las calles de San Sebastián y que fueron prohibidas, con el lema 'La solidaridad no es delito. 300 personas sin comida'.

416 ACTIVIDADES

Tras el cañonazo, ha tenido lugar la fiesta Holi en el Boulevard que lleva ya cinco años llenando de color este espacio amenizado musicalmente por el joven DJ Osto. En total la Aste Nagusia ofrecerá durante ocho días, hasta el sábado 15 de agosto, 416 actividades para todos los públicos repartidas en 30 espacios.

La primera noche del Concurso de fuegos artificiales de Aste Nagusia, a las 22.45 horas, correrá a cargo de Pirotecnia Alpujarreña en la bahía de la Concha y tras el toro de fuego el grupo Veintiuno tocará en Sagües, entre otras citas.