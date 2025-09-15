Representantes del Ministerio de Industria y la presidenta de Sepides visitan Haizea Bilbao

Ha contado con el apoyo del Fondo FAIIP para financiar la ampliación de sus instalaciones, en la que ha invertido 250 millones

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisionada para la Competitividad Industrial y de la Pyme, Núria Aymerich, el Comisionado para la Reindustrialización, Jaime Peris, la presidenta de Sepides Gestión (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial), Ana Vízcaíno, -organismos adscritos al Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España-, y el asesor económico de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, Jaime Fernández Alcedo, han visitado este lunes las instalaciones de Haizea Bilbao, ubicadas en el Puerto de Bilbao.

En esta visita han sido acompañados por el CEO de Haizea Wind Group, Borja Zarraga, y el director financiero del grupo, Michael Farenc. según ha informado en un comunicado la compañía.

El objetivo de esta visita ha sido conocer de primera mano las instalaciones de la empresa y han visitado los talleres para la fabricación las torres de aerogeneradores eólicos y los monopilotes (piezas que se colocan en el lecho marino y dan soporte a los aerogeneradores marinos).

Haizea Bilbao ha invertido más de 250 millones en la ampliación de sus instalaciones y ha generado más de 350 puestos de trabajo directos. Para financiar esa inversión ha contado con el apoyo de Sepides, a través del Fondo FAIIP (Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva), del Ministerio de Industria del Gobierno de España, por un importe de casi 100 millones de euros.

Actualmente, la planta del Grupo en el Puerto de Bilbao cuenta con una superficie superior a 200.000 m2, con seis naves y un área de almacenamiento para las torres y los monopilotes, superando los 900 trabajadores.

El CEO de Haizea Wind Group, Borja Zarraga, ha agradecido el interés mostrado por los Comisionados con su visita, así como el apoyo de Sepides y su seguimiento a la implementación de estas inversiones en la compañía, que han sido "claves en la estrategia de crecimiento de Haizea y en el desarrollo de su nueva fábrica dedicada a monopilotes XXL".

"Con esta inversión Haizea Bilbao se ha consolidado como la fábrica de referencia para monopilotes XXL en Europa, ha permitido al grupo diversificar su cartera de clientes y reforzar su posición como referente en la industria eólica global", ha añadido.