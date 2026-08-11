Representantes políticos y asociaciones memorialistas de Irun conmemoran el 90 aniversario del fusilamiento en Pikoketa - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Representantes políticos del Ayuntamiento de Irun y de asociaciones memorialistas han asistido este martes en el cementerio de Blaia de la ciudad guipuzcoana al acto de reconocimiento en memoria de las personas fusiladas en Pikoketa este mismo día de 1936, con motivo del 90 aniversario de aquellos trágicos hechos.

El homenaje ha consistido en una ofrenda floral sobre el panteón que alberga sus restos, seguido de cinco minutos de silencio en honor a todas las víctimas.

Al acto han acudido la alcaldesa, Cristina Laborda, así como el delegado de Derechos Humanos, Memoria Democrática y Cooperación, Gorka Álvarez, además de representantes de los grupos políticos municipales PSE-EE, PNV y PP, familiares de las víctimas y representantes de las asociaciones memorialistas Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan y Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain.

Desde el Consistorio irundarra han recordado que el martes 11 de agosto de 1936, tropas bajo el mando del coronel Beorlegui ejecutaron al menos a 20 personas -entre ellas miembros de la Juventud Comunista de Irun y carabineros- tras capturarlos o rendirse, entre quienes se encontraban jóvenes como Mertxe López Cotarelo (16 años) y Pilar Vallés Vicuña (18 años).

Durante el franquismo, el paradero de sus cuerpos permaneció oculto. Fue en 1976 cuando Marcelo Usabiaga -hermano de uno de los fusilados- inició las labores de localización de la fosa común, hallada dos años después. En 1978 se realizó la exhumación, y los restos fueron trasladados a un panteón en Blaia, escenario donde desde entonces se celebra este homenaje anual.