Rescatada en el monte Ulia a una mujer de 51 años desaparecida en San Sebastián

Archivo - Helicóptero de rescate de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha rescatado este miércoles en San Sebastián a una mujer de 51 años, tras iniciar un dispositivo de búsqueda, después de que personas de su entorno denunciaran su desaparición. Según la información aportada, la mujer podría encontrarse en la zona del monte Ulia y alrededores.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, sobre las dos y veinte de la tarde, una llamada ha alertado al servicio Sos Deiak 112 de que una mujer, de 51 años, no había acudido a un centro médico al que suele ir a diario.

Desde el propio centro habían conseguido contactar con ella y les habría indicado que estaba "perdida y llena de barro", hecho que han puesto en conocimiento de los servicios de emergencia.

La Ertzaintza ha establecido en la citada demarcación de Ulia y alrededores un dispositivo de búsqueda coordinado por personal Técnico de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, y se ha movilizado al lugar el helicóptero de la Ertzaintza con agentes de la Sección de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR), patrullas de protección ciudadana, Salvamento Marítimo, Guardia Municipal, dotaciones de bomberos y recursos sanitarios.

Pasadas las cuatro de la tarde, la mujer ha sido localizada y rescatada por el helicóptero, que la ha trasladado hasta un lugar donde ha sido asistida por una ambulancia de las heridas superficiales que presentaba.