Rescatada una mujer de una vivienda en Arrasate (Gipuzkoa) tras quedar atrapada en un balcón por un incendio

SAN SEBASTIÁN 14 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 65 años ha sido rescatada por los bomberos de una vivienda en la localidad guipuzcoana de Arrasate en la que se ha producido un incendio y había quedado atrapada en un balcón. La víctima ha tenido que ser atendida en el hospital por inhalación de humo.

Los hechos se han producido sobre las 12.30 horas de este jueves en la calle Uriburu de la localidad guipuzcoana, donde se ha originado un fuego en el cuarto piso de un inmueble, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Ertzaintza, bomberos y guardia municipal. La mujer se ha refugiado en el balcón para huir de las llamas y ha tenido que ser bajada con la autoescala.

Tras ser atendida por una ambulancia por inhalación de humo, posteriormente ha sido trasladada al hospital. El incendio ha quedado controlado sobre las 13.15 horas y se investigan las causas del origen del fuego.